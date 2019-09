Federer, bruciante eliminazione dagli Us Open

Roger Federer fuori dagli Us Open. Il vincitore di 20 titoli dello Slam si è dovuto arrendere ai quarti di finale a Grigor Dimitrov e al mal di schiena che lo ha limitato per tutto il match.

Il bulgaro si è imposto per 3-6 6-4 3-6 6-4 6-2: per lo svizzero è una sconfitta cocente, che prolunga il suo tabù a Flushing Meadows, dove non vince dal lontano 2008. Ben 61 gli errori gratuiti dell'elvetico, particolarmente abbattuto dopo la partita: "Ho sentito un fastidio alla schiena prima del match, poi è aumentato durante il match. Ma sono riuscito a giocare tutta la partita, quindi è solo colpa mia se non sono riuscito a chiudere il match. Questo é il momento di parlare di Dimitrov, non del mio corpo…", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 04-09-2019 08:41