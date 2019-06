Federer da "dieci" ad Halle

Roger Federer ha vinto l'edizione 2019 del torneo di Halle, uno degli appuntamenti di punta in vista di Wimbledon. Nella finale di domenica 23 giugno, lo svizzero ha avuto la meglio per 7-6(2) 6-1 sul belga David Goffin, che in semifinale aveva sconfitto l'azzurro Matteo Berrettini.

Goffin si è rivelato avversario ostico per Federer solo nel primo set conclusosi al tie-break, prima di capitolare nel secondo portando a casa un solo game.

Per il campione elvetico si tratta della decima vittoria nel torneo tedesco: solo Rafa Nadal è riuscito a fare meglio nel circuito ATP in un singolo torneo, vincendo undici volte gli appuntamenti di Montecarlo e Barcellona e dodici volte il Roland Garros.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 15:08