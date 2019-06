Federer fa un regalo a Fognini

Rafael Nadal è approdato nelle semifinali del Roland Garros maschile. Il campione spagnolo, testa di serie numero 2, ha liquidato nei quarti il giapponese Kei Nishikori, settima forza del seeding, per 6-1, 6-1, 6-3.

A Parigi Roger Federer ha invece regalato la top 10 della classifica Atp a Fabio Fognini. Il campione svizzero, testa di serie numero 3, ha eliminato nei quarti l'unico che poteva insidiare il ligure, il connazionale Stanislas Wawrinka, 24esima forza del seeding. 'King' Roger si è imposto in quattro set, con il punteggio di 7-5 (4), 4-6 7-6 (5), 6-4, dopo tre ore e 35 minuti di gioco, e per un posto in finale se la vedrà proprio con Rafael Nadal.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 19:17