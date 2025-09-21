Federer, i dubbi su Sinner e Alcaraz: l'interrogativo di King Roger sconvolge il futuro del tennis

Lo svizzero schietto su Jannik e Carlos, i nuovi dominatori del circuito ATP: "Rivalità straordinaria, ma ce la faranno a tenere questo livello per tanti anni?".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Se prima c’erano Roger Federer e Rafa Nadal, con Novak Djokovic nelle vesti di terzo incomodo di lusso. oggi i dominatori della scena tennistica mondiale si chiamano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il terzo incomodo, invece, non s’intravede neppure all’orizzonte, col divario tra i primi due e il resto della nobiltà tennistica che sembra farsi sempre più ampio ogni giorno che passa. Eppure, la situazione potrebbe cambiare tra non molto. È proprio King Roger a sollevare un interrogativo piuttosto scottante sulle capacità di tenuta delle nuove star del panorama mondiale, l’italiano e lo spagnolo.

Roger Federer, la Laver Cup e il “Fedal Tour”

A San Francisco è in corso la Laver Cup, l’ultima invenzione di Federer: lo scontro tra le selezioni d’Europa e del resto del mondo guidate da vecchie star del circuito. Un modo per divertire e divertirsi, con all’orizzonte la possibile creazione di un nuovo evento, il “Fedal Tour”, che vedrebbe in campo nientemeno che lo stesso Federer e il suo più fiero avversario, Nadal. Proprio da San Francisco, Federer ha analizzato nel dettaglio gli ultimi sviluppi del tennis, segnato dalla contrapposizione sempre più marcata e ricorrente tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

King Roger impressionato da Jannik e Carlos

“Il duello tra Sinner e Alcaraz? Penso in tutta franchezza che questa rivalità sia straordinaria per il tennis“, ha osservato Federer. “A mio avviso, tutti avevamo consapevolezza da tempo del fatto che entrambi fossero molto bravi. Probabilmente non ci aspettavamo che dominassero in questo modo fin dall’inizio. Sono tutti e due molto giovani, eppure arrivano sempre più spesso fino in fondo nei tornei più importanti. Devo ammettere che è il loro è un duello davvero impressionante, ma anche fantastico per il nostro gioco”.

Terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Non c’è

Ci si chiede con sempre maggior insistenza chi possa vestire i panni del terzo incomodo, un po’ come Djokovic negli anni scorsi, tra l’altoatesino e il murciano, trasformando il duello in un ancor più appassionante triello. La verità è che, secondo Federer, questo terzo incomodo semplicemente non c’è: “Sarà dura raggiungere il loro livello, ci vorrà del tempo. Allo stesso modo, però, mi chiedo per quanto tempo Sinner e Alcaraz potranno continuare così. Loro la fanno sembrare facile, ma io ci sono passato e in realtà so benissimo che è molto duro tenere questo livello per tanto tempo“.