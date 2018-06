Roger Federer ha perso contro Borna Coric la finale del "Gerry Weber Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.983.595 euro, andato in scena sui campi in erba di Halle, in Germania.

Il campione svizzero, testa di serie numero 1 e leader delle classifiche mondiali, si è arreso al croato con il punteggio di 7-6(6) 3-6 6-2. Lunedì King Roger sarà nuovamente superato in vetta alla classifica Atp da Rafael Nadal.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 17:05