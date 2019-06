Federer-Nadal, polemica a Wimbledon

Polemica a Wimbledon per la scelta dell'organizzazione di promuovere Roger Federer come testa di serie numero 2. Nella classifica Atp il tennista svizzero è terzo dietro a Rafael Nadal, ma, mentre negli altri tornei del Grande Slam si assegnano le teste di serie sulla base del ranking, Wimbledon usa la classifica ma anche i risultati dei tornei sull'erba: "Non rispettano lo status della classifica. L'unica cosa in questa storia che non mi sembra buona è che c'è solo Wimbledon che lo fa", le parole di Nadal a Movistar Tv.

"Non è solo il mio caso particolare, è successo molte volte che alcuni giocatori, per i loro meriti, perché hanno giocato bene tutto l'anno su tutte le superfici, hanno ottenuto una certa classifica. A Wimbledon non rispettiamo lo status ottenuto e ci obbligano a cammini più complicati. Ma comunque, che io sia 2 o 3, dovrò giocare al mio meglio per aspirare a ciò a cui aspiro".

SPORTAL.IT | 25-06-2019 13:12