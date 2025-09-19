Federer e Nadal, il ritorno è possibile. King Roger fa sognare: "Io e Rafa in campo nel Fedal Tour"

Se i dominatori di oggi sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che promettono di infiammare per anni e anni il mondo del tennis coi loro appassionanti duelli nelle finali Slam e dei tornei più importanti, i dominatori di ieri sono stati Roger Federer e Rafa Nadal. Due fuoriclasse, due miti. Due campioni entrati nella leggenda, che hanno saputo richiamare le attenzioni di milioni e milioni di tifosi. Qualcuno sogna di rivederli in campo stabilmente, per una serie di appuntamenti fissi in giro per il mondo. E la notizia è che l’idea stuzzica anche King Roger. Lo svizzero, infatti, ha parlato esplicitamente del “Fedal Tour”. Forse, la sua prossima creatura.
A poche ore dall’inizio dell’edizione 2025 della Laver Cup, “inventata” proprio da Federer, l’ex numero 1 svizzero ha parlato a Squawk Box, un programma tv della CNBC, in cui ha ammesso che nella sua mente c’è la creazione di un “Senior Tour” molto particolare. “Se mi piacerebbe partecipare a un tour con Nadal? Perché no. Adoro Rafa, l’altro giorno ho giocato quattro ore a San Francisco e poi un’altra ora e mezza a Los Angeles. Prima di allora avevo giocato molto, quindi sto cercando di mantenermi in forma e so che anche Rafa è assolutamente disponibile a giocare a tennis”. Inosmma: sì, la disponibilità c’è.
Le partite contro Rafa Nadal potrebbero avere una cadenza fissa, diventando un appuntamento strutturato nel circuito e accompagnato da altri eventi in grado di richiamare l’attenzione del grande pubblico. Per il momento è solo un’idea, ma si tratta di una prospettiva che intriga – e non poco – King Roger. “Suona in modo terribile chiamarlo Tennis Senior, almeno per noi. Però potremmo davvero creare un tour, chiamandolo magari Fedal Tour o qualcosa del genere. Penso che sarebbe fantastico – ha ammesso Federer – e penso anche che sia uno dei motivi per i quali ho dato vita alla Laver Cup“.
L’obiettivo dello svizzero è “puntare i riflettori sui grandi del passato, sui campioni che hanno fatto la storia del tennis. Abbiamo già avuto qualcosa del genere nel tennis, credo che all’epoca si chiamasse Champions Tour. Esisteva e penso che possa esserci molto interesse nel vedere anche oggi i campioni del tennis del passato. Approfondirò la questione con Rafa“. Che, dal canto suo, non gioca una partita da quando si è ritirato, a novembre dello scorso anno in Coppa Davis a Malaga con la maglia della sua Nazionale. Ma di fronte alla chiamata dell’amico Roger, il maiorchino potrebbe mai dire di no?