Federer non si ferma: "Voglio altri titoli"

Il 37enne Federer non ha nessuna intenzione di pensare al ritiro: "Sono molto contento di essere arrivato già a 100. E' bellissimo averne vinto così tanti, la mia idea è di continuare finchè vinco", le parole dello svizzero, impegnato nel torneo di Miami.

Proprio all'Open di Miami, sorride Sonego. L'italiano ha conquistato il pass per il secondo turno, superando Klizan (6-4, 6-3). Niente da fare per l'azzurro Fabbiano, battuto, in tre set (6-4, 1-6, 6-1), dall'ostico Ivaska.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 07:50