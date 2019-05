Federer: "Non vedo l'ora di giocare a Roma"

Roger Federer torna in Italia. Il tennista svizzero ha annunciato che parteciperà agli Internazionali in programma a Roma: era dal 2016 che non giocava al Foro Italico.

"Ciao a Tutti! Ho appena finito di parlare con il mio team. E sono felice di annunciare che torno a Roma per giocare in Italia. Non vedo l’ora, sono molto eccitato… E’ passato troppo tempo…", le sue parole su Instagram. Dopo la sconfitta contro Thiem, il fuoriclasse si era preso del tempo per decidere.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 14:47