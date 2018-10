Federer rifiuta un milione di dollari

Il prossimo 22 dicembre, a Jeddah, in Arabia Saudita, andrà in scena un ricco torneo, pensato per mettere in mostra il meglio del tennis mondiale. Un’esibizione alla quale parteciperanno grandi calibri della racchetta, come Nadal e Djokovic. Il torneo è organizzato direttamente dal governo del Paese, in questo momento sotto i riflettori per il clamore che ha suscitato l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

All’evento non parteciperà Roger Federer. Lo svizzero, icona del tennis mondiale, ha deciso di rifiutare l’offerta, pari, come riporta il Daily Mail, ad una borsa di un milione di dollari. E’ stato lo stesso fuoriclasse svizzero a spiegare la sua decisione di non partecipare al torneo di Jeddah: “Mi hanno contattato, sì. Perché ho rifiutato? Perché non voglio giocare. Va bene così. Mi piace giocare. Sono felice di fare altre cose e non voglio giocare lì in questo momento. Quindi, per me, è stata una decisione rapida”, le parole usate dal 37enne tennista svizzero.

Un “secco no” che ha, ovviamente, messo in cattiva luce Nadal e Djokovic. Sia il maiorchino che il serbo, a differenza di Federer, hanno accettato l’offerta e parteciperanno al torneo di Jeddah, incassando il milione di dollari garantito dagli organizzatori. I due si sono “difesi”, affermando di aver dato il loro benestare tanto tempo fa, esattamente lo scorso anno. Federer, arrivato a quota 99 tornei vinti in carriera (grazie al recente successo a Basilea), è a caccia del titolo numero 100, così da coronare un altro grande sogno personale. Niente milione di dollari e testa ad altro, ovvero trovare la concentrazione per conquistare il torneo che lo renderebbe “centenario”.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 08:10