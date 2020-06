Federer si opera al ginocchio: "Tornerò nel 2021"

Il tennis è attualmente in stand-by. La ripresa pare ancora lontana. Come è noto, l’ATP ha stoppato tutti i tornei fino al prossimo 31 luglio. Una pausa forzata che sta permettendo ad alcuni tennisti di rimettersi in forma, anche attraverso operazioni chirurgiche.

Dopo Fabio Fognini (intervento in artroscopia ad entrambe le caviglie), è la volta di Roger Federer che, come rivelato attraverso il suo profilo Twitter, si è sottoposto ad un nuovo piccolo intervento al ginocchio destro per tornare in piena forma.

“Qualche settimana fa, ho avuto un piccolo contrattempo durante il mio percorso di riabilitazione. Mi sono dovuto sottoporre a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro”, le parole del fuoriclasse svizzero via Twitter.

Il re di Wimbledon ha spiegato i suoi prossimi passi: “Adesso, proprio come ho fatto fino alla stagione 2017, ho in programma di prendermi il tempo necessario per tornare al 100% ed essere di nuovo pronto per giocare al mio livello massimo”.

Di fatto, il 2020 è già archiviato. Roger Federer tornerà in campo il prossimo anno, quando compirà 40 anni (è nato l’8 agosto del 1981): “Mi mancheranno i miei tifosi e il mio caro tour, ma non vedo l’ora di rivedervi all’inizio della stagione 2021″.

Da ricordare che, quest’anno, Roger Federer ha partecipato ad un solo torneo, ovvero gli Australian Open disputati lo scorso gennaio, arrivando sino alle semifinali dove è stato battuto, in tre set, da Novak Djokovic (poi vincitore del torneo).

Novak Djokovic che ha dichiarato di non aver intenzione di partecipare agli US Open di quest’anno (sempre che si riescano a disputare): “Non possiamo andare a Manhattan, dobbiamo dormire in hotel presso l’aeroporto e ci sottopongono a test due o tre volte a settimana. Così è troppo estremo”.

