Federer: "Speravo di essere pronto prima"

Roger Federer a margine degli Swiss Sport Awards ha parlato delle sue attuali condizioni fisiche dopo le operazioni alle ginocchia: “Dopo la seconda operazione non ho avuto ricadute, ho fatto progressi costanti negli ultimi sei mesi. Per gli Australian Open 2021 è una corsa contro il tempo, vedremo. Sono curioso di sapere se inizieranno o meno l’8 febbraio”.

“Ovviamente avere un po’ di tempo in più sarebbe positivo. Speravo di essere pronto prima, ma allo stesso tempo sono contento di dove sono. Avevamo un piano ed abbiamo deciso di prendere tutto il tempo di cui avevamo bisogno. Non sono ancora al 100%. Vediamo come andranno i prossimi mesi. Ho fatto molta fisioterapia e lavorato sul fisico ultimamente, ora resta da vedere come va il tennis”.

OMNISPORT | 14-12-2020 08:27