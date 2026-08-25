Alla vigilia dello US Open l'ex campione svizzero si sofferma sugli infortuni di Carlos e Jannik e spiega come la chiave di tutto sia il mantenimento di equilibrio nel calendario.

Quando parla Roger Federer non dice mai cose banali. Si esprime con garbo, educazione, classe ed eleganza, le stesse caratteristiche esibite in campo, ma sa essere tagliente e spietato proprio come quando vinceva partite e tornei. E così, nel corso di una conferenza stampa alla vigilia dello US Open, King Roger ha strigliato a dovere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Una piccola, affettuosa, paterna (o quanto meno, da fratello maggiore) ramanzina ai due dominatori del tennis attuale per questi infortuni in successione che, forse, si sarebbero potuti evitare con qualche piccolo accorgimento.

US Open, il ritorno di Federer con Roddick, Agassi e McEnroe

A New York Federer tornerà a essere protagonista sul campo, non a livello ufficiale come la sua amica Serena Williams ma in alcune partite di esibizione. Lo svizzero affronterà un altro ex numero 1, Andy Roddick, e in tandem con l’americano sfiderà in doppio altre due leggende, Andre Agassi e John McEnroe. La grande sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che sarebbe stata la finale perfetta per l’ultimo Slam dell’anno, invece non ci sarà. Lo spagnolo ha recuperato in extremis dall’infortunio che lo ha messo ko ad aprile, l’italiano invece deve ancora fare i conti con un fastidioso problema al ginocchio.

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La “ramanzina” di Federer ad Alcaraz: “Non ci s’infortuna ad aprile”

“Non conosco l’esatta gravità di ogni caso né come siano arrivati a quel punto, ma ovviamente il momento peggiore per infortunarsi è proprio prima del Roland Garros, perché poi arrivano uno dopo l’altro Parigi e Wimbledon”, ha tagliato corto Federer “rimproverando” Alcaraz di essersi fatto male – anche a causa del surplus di impegni – proprio ad aprile. “Evidentemente questo complica molto le cose in vista dello US Open, l’abbiamo visto con Carlos. Io ho sempre cercato di mantenere un calendario equilibrato, con sufficienti periodi di riposo, anche se è più facile a dirsi che a farsi. Anch’io ho corso dei rischi, ci sono stati momenti in cui ho aggiunto qualche torneo in più rispetto a quelli che avrei dovuto giocare, ma sono riuscito a superarli”.

“Sono importanti le priorità”, King Roger si riferisce a Sinner?

Schietto e senza filtri Federer anche quando è sembrato rivolgersi più a Sinner che ad Alcaraz: “Credo sia importante dare la priorità a ciò che conta davvero per te. Può essere la tournée americana, come accade qui, oppure l’Australia per gli australiani. Ogni giocatore ha dei momenti dell’anno in cui vuole raggiungere il massimo livello, perché non puoi essere al 100% venti volte all’anno. Credo che anche i tifosi dovrebbero capirlo. È molto difficile essere al massimo in ogni partita”. Insomma, per Sinner più di New York potrebbe essere cruciale l’ultima parte della stagione, coi tornei indoor e le ATP Finals. Parola di Roger Federer.