Roger Federer ha vinto per la decima volta il torneo di Basilea, la sua città natale. Nella finale di domenica il campione elvetico ha battuto l'australiano Alex de Minaur in due set (6-2 6-2) per il titolo n.103 della sua incredibile carriera.

A Basile Federer ha disputato 15 finali su 16 partecipazioni. Per lo svizzero è il quarto successo stagionale dopo Dubai, Miami e Halle: nel mirino c'è Jimmy Connors a 109 tornei vinti.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 18:34