Capolavoro di Federer che si impone nel Master 1000 di Miami, battendo Isner (condizionato da problemi fisici) con un comodo 6-1, 6-4. Tutto facile per lo svizzero che conquista così il prestigioso torneo per la quarta volta in carriera.

Lo svizzero ora si prepara alla stagione sulla terra rossa: "Non ho molta fiducia al momento per la stagione sulla terra, non lo so, non mi ricordo nemmeno come si scivola! La devo prendere a piccoli passi a questo punto".

SPORTAL.IT | 01-04-2019 07:25