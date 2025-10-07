Brignone, il calvario non è finito: il dolore non va via, Milano Cortina è in dubbio. Quando la decisione finale

Brignone ha svelato di essere ancora alle prese con l'infortunio e col dolore e ha allontanato il rientro, con notizie in merito alla sua presenza a Milano Cortina che si avranno solo al termine della riabilitazione

A distanza di quattro mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 la presenza di Federica Brignone appare ancora in bilico. Ad alimentare i dubbi anche le ultime dichiarazioni rilasciate da La Tigre di La Salle a Eurosport, dove ha svelato che la gamba non è ancora a posto e di star lottando ancora con l’infortunio e il dolore, allontanando il rientro e svelando allo stesso tempo quando una decisione più chiara sulla sua presenza ai Giochi potrà essere presa.

Brignone: “Sto bene di testa e con la mente”

Dal paradiso all’inferno. Così potrebbe essere descritto l’inizio della scorsa primavera di Brignone, che poche settimane dopo aver conquistato la sua seconda storica Coppa del Mondo ha rimediato un gravissimo infortunio alla gamba in occasione degli assoluti italiani. Nonostante ciò Federica non ha però mai perso il sorriso e ha cercato di godersi comunque al meglio questo periodo di inattività tra viaggi e attività con amici e familiari come mostrato con frequenza anche sui propri profili social. Il tutto senza però dimenticare riabilitazione e allenamenti: “Sto abbastanza bene, sono sempre stata bene di testa e con la mente. Ho sempre cercato di essere non una malata ma di fare il massimo e comunque godermi questa parte anche se non era certamente come avrei voluto vivere quest’estate e questa primavera”.

Brignone: “Non voglio avere rimpianti”

L’obiettivo di Brignone è certamente quello di provare a rientrare in tempo per le attesissime Olimpiadi di Milano Cortina che si terranno tra il 6 e il 22 febbraio. Obiettivo tutt’altro che scontato vista l’entità dell’infortunio, ma per Federica l’importante è non avere rimpianti e sapere di averci provato al meglio delle sue possibilità: “Sto lavorando duramente per tornare a essere un’atleta, ma in generale una persona che fa sport, tutto questo per essere sana e ciò comprende ovviamente tornare a fare l’atleta. Sto lavorando veramente tantissimo e il mio obiettivo è quello di mettercela tutta, non voglio avere rimpianti”.

Brignone: “Il ritiro non è vicino”. Poi svela la data della verità

Nonostante l’impegno e gli sforzi di Federica il rientro non sembra così vicino stando alle sue parole a Eurosport, a cui ha svelato di star lottando ancora con l’infortunio e di sentire ancora dolore alla gamba: “Ovviamente fisicamente non sono proprio a posto, la mia non gamba non è a posto. Non sto solo lavorando fisicamente, ma sto lottando con l’infortunio, con il dolore e tutto ciò che comporta la riabilitazione. Il ritiro è ancora un qualcosa di non così vicino”.

Brignone ha poi svelato che un’idea più chiara sul suo rientro si potrà avere al termine della sua riabilitazione che sta portando avanti al J-Medical iniziata ormai circa sei mesa fa: “Il mio programma arriva sino a fine ottobre con la riabilitazione e poi vedremo cosa potrò fare”.