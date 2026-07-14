Federica Brignone festeggia il suo compleanno numero 36: è quello della riflessione sul futuro, il palmares è ricco di successi ma ora a comandare è quello che dice il corpo

Federica Brignone è una delle più grandi atlete dello sport italiano, su questo ci sono pochi dubbi. L’impresa, doppia, alle Olimpiadi di Milano Cortina rappresenta una delle più belle di tutti i tempi e delle più inattese. Oggi, 14 luglio, la Tigre compie 36 anni e si trova di fronte a un bivio di scelte tra la voglia di continuare a conquistare successi e quel maledetto infortunio che continua a presentare il conto.

Brignone, la Tigre compie 36 anni

Una delle più grandi atlete dello sport italiano. Non ci sono dubbi quando si parla di Federica Brignone, la tigre valdostana compie 36 anni e nella sua carriera i successi sono praticamente infiniti. Negli occhi di tutti però resta la doppia impresa che ha realizzato alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo il terribile infortunio subito nell’aprile del 2025, era difficile anche solo pensare a una partecipazione olimpica. Un’impresa impossibile per tutti ma non per una campionessa del suo calibro che però decide di raddoppiare conquistando la medaglia d’oro sia in SuperG che in gigante, realizzando qualcosa di clamoroso. Ma nonostante gli innumerevoli traguardi, la Tigre ha ancora fame.

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Le ambizioni per la prossima stagione

19 anni di carriera, due volte vincitrice della Coppa del Mondo, titoli Mondiali, vittorie e podi a non finire in Coppa: il palmares di Federica Brignone è infinito. Ma l’azzurra non ha ancora finito e si trova nel bel mezzo di un’estate molto particolare. La preparazione verso la prossima stagione è già cominciata, dopo aver chiuso anzitempo l’annata scorsa per curare le conseguenze dell’infortunio, l’azzurra ha deciso di dedicare tutta la primavera al recupero. E ora sta cominciando la fase di avvicinamento. I dubbi rimangono ma anche l’ambizione, la Tigre ha ancora fame di vittorie e successi ma c’è un “ma”, rappresentato dalle conseguenze di quella caduta ai campionati italiani che continuano a presentare il conto.

Cosa succederà nella prossima stagione

Sin da Milano Cortina, Federica Brignone ha dovuto rispondere alle domande sul futuro, ha ammesso le grandissime difficoltà che ha dovuto affrontare e quelle che ancora le si presentano. I dubbi non sono ancora sciolti e fare previsioni in questo momento è decisamente difficile. La sensazione è che almeno per il prossimo anno, l’azzurra deciderà sicuramente di dire addio alle discese libere e concentrare tutti i suoi sforzi su SuperG e giganti. Ma solo la risposta del suo corpo daranno il responso definitivo su quello che potrà succedere. L’ambizione è ancora altissima ma Federica sa che c’è un rischio altrettanto importante. Oggi però è tempo di festeggiamenti, quello delle decisioni finali è rimandato ancora di un po’.