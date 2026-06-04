Il danno permanente di Brignone: "Come un'invalidità, non posso correre e giocare a tennis". Piano anti ritiro

La drammatica confessione di Federica: "Mi è rimasta la placca al ginocchio, le viti dentro la tibia e un bel problema alla gamba". Ma l'addio non è affatto scontato.

Qual è il prezzo da pagare per realizzare un’impresa sportiva destinata a restare tra le pietre miliari dello sport italiano? Quello di Federica Brignone è intuibile. Operazioni chirurgiche, ospedali, mesi e mesi di terapie, esercizi, allenamenti e riabilitazioni. E non è ancora finita. Perché la Tigre di La Salle, dopo il doppio oro sulle nevi di Milano Cortina, continua a convivere col dolore. Un fastidio continuo, inestinguibile, che ne mette a rischio la stessa prosecuzione della carriera sportiva. Federica è divisa tra due estremi: dare ascolto alla vocina che la invita ancora una volta a non arrendersi o a quell’altra che le sussurra di mollare adesso, da vincente e senza ulteriori sacrifici?

La confessione choc di Fede: “Mi è rimasto un bel problema”

In un’intervista a cuore aperto concessa a Il Messaggero la campionessa valdostana ha fatto una confessione choc: il terribile infortunio di fine stagione 2025 agli Assoluti, poco dopo aver trionfato in Coppa del Mondo, le ha lasciato un danno permanente: “Dentro mi è rimasta la placca al ginocchio, le viti dentro la tibia e un bel problema alla gamba“. Disastrose le conseguenze: “La mia vita è cambiata, e non in maniera positiva dal punto di vista della salute”. Tante le cose che Federica non può più fare: “Non posso correre, non posso giocare a tennis. La tibia non tornerà come prima, e neppure il ginocchio. Ho un danno permanente, come fosse un’invalidità“.

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Brignone e il doppio oro di Milano Cortina: “Ma quale miracolo”

Chiunque avrebbe già mollato. Chiunque non avrebbe neppure provato a rimettersi in sesto per le Olimpiadi di casa, chiuse con la doppia, straordinaria affermazione in gigante e nel Super G. Chiunque tranne Federica Brignone. “Combatto sempre per migliorare”. Lo farà ancora, guai a parlare di miracolo per le sue imprese olimpiche: “Secondo me i miracoli non esistono. È che ci vuole un sacco di olio di gomito. Bisogna sopportare il dolore e avere voglia di andare al di là dei limiti che ci poniamo”. Insieme al danno permanente, questa storia le ha donato una lezione: “Ho capito che a volte i limiti stanno solo nella nostra testa“.

Il programma per l’estate: J Medical, preparazione atletica e sci

Gli stessi limiti che imporrebbero uno stop alla carriera di Brignone, che invece al ritiro non vuol proprio pensare. Nella sua mente c’è già il piano per l’estate, un programma fitto per rimettersi in sesto dal punto di vista fisico e per riprovarci. Almeno quello. “Torno al J Medical per curarmi la gamba, è il primo obiettivo. Quindi preparazione atletica per tutta l’estate. Poi a fine estate si vedrà la situazione, proverò a rimettere gli sci“. Nessuna promessa, nessun obbligo tassativo, nessuno vincolo. Ma allo stesso tempo, nessuna voglia di smettere. Il pensiero è uno soltanto: “Fare terapia per mettermi in condizione di sciare. Questo tutti i giorni, ovviamente”.