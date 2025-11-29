Federica Brignone drastica su Milano Cortina, grave infortunio pure per Lauren Macuga: ko la nuova Shiffrin

"Non ho davvero idea se recupererò per l'Olimpiade, non riesco a guardare oltre una settimana". Così la valdostana, mentre un'altra stella emergente dice addio ai Giochi.

L’obiettivo non è tornare in pista per i Giochi: è tornare in pista e basta. Federica Brignone non sa più come farlo capire. Lei alle Olimpiadi di Milano Cortina ci pensa, eccome. In questo momento, però, le priorità sono altre. Ricominciare a sciare con serenità e disinvoltura, ad esempio. Senza forzare, senza bruciare le tappe. Senza rischiare di compromettere ulteriormente una situazione già molto delicata, con quel maledetto infortunio dello scorso 3 aprile che ha scompaginato previsioni e programmi. E a proposito di infortuni e incidenti: s’è fatta male un’altra stella emergente del circo bianco, la statunitense Lauren Macuga. Per lei la stagione è già finita, anzi di fatto non è mai iniziata.

Brignone e il ritorno sugli sci: “Solo un primo test”

Reduce da mesi e mesi di inattività seguiti agli interventi chirurgici post infortunio, Brignone ha chiarito a Sky, in videochiamata durante la presentazione del libro della mamma Ninna Quario, “Due vite. Slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone”, le sensazioni provate dopo aver reindossato gli sci nei giorni scorsi: “Sono in piena preparazione atletica, oggi faccio riposo forzato dopo settimane impegnative. Il mio ritorno sugli sci è stato solo un primo test“, ha spiegato la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo. “Non riesco a fare un programma a lungo termine, quest’anno vivo alla giornata“.

Fede tranchant sulla partecipazione alle Olimpiadi

E ancora: “Ho provato a rimettere gli sci per vedere come reagiva la gamba, il mio ginocchio, è stato solo uno sci ‘turistico’ diciamo. Quest’anno sono rimasta ad aprile, ci sono le montagne innevate ma io non sono pronta per vivere l’inverno, è tutto strano. Non riesco a vedere oltre una settimana”. E poi, in risposta a una domanda sul possibile recupero per l’Olimpiade: “Non ne ho davvero idea”. Così, a bruciapelo. A ribadire come in questo momento Milano Cortina sia un pensiero lontanissimo, sfumato nel tempo e nello spazio. Distante molto di più dei due mesi, giorno più giorno meno, che mancano allo start.

Macuga choc: rottura del crociato a Copper Mountain

Che sia una stagione “maledetta” per lo sci, soprattutto al femminile, lo dimostra un’altra brutta notizia: ko pure Lauren Macuga, la 23enne americana che aveva preso il posto di Mikaela Shiffrin nelle gare veloci nel cuore dei tifosi a stelle e strisce. La medaglia di bronzo in SuperG agli ultimi Mondiali di Saalbach si è rotta il crociato nel corso di un allenamento a Copper Mountain, dove avrebbe dovuto partecipare al secondo gigante della stagione. Necessaria l’operazione, addio alla Coppa del Mondo (dove l’anno scorso aveva trionfato a Sankt Anton) e ai Giochi. Insieme a lei, ko pure l’altra statunitene AJ Hurt che ha rimediato una botta all’anca. Per lei, per fortuna, stop molto più breve: giusto qualche settimana.