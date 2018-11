Federica Brignone fa sorridere l'Italsci

L’Italia dello sci si mette alle spalle un inizio di stagione drammatico visti i gravi infortuni subiti da Sofia Goggia, Johanna Schnarf e Elisa Fanchini e raccoglie una prestigiosa vittoria, proprio nel settore femminile, la prima della stagione per i colori azzurri.

Federica Brignone si è infatti aggiudicata il secondo gigante stagionale a Killington. Già seconda nel gigante d’apertura a Soelden, la Brignone ha centrato il nono successo in carriera che vale il primo posto nella classifica di specialità e un buon avvicinamento alla Shiffrin, terza al traguardo, nella classifica generale.

Seconda la norvegese Mowinckel, staccata di 49/100 dopo aver chiuso al comando la prima manche. Terzo posto per l’austriaca Brunner. Undicesimo posto per Marta Bassino, 14° per Irene Curtoni.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 20:50