La campionessa olimpica era presente alla prima del documentario presentato alla rassegna romana accompagnata dal fratello e dal suo compagno, che le è accanto da qualche tempo

Sa essere unica, eppure immediata Federica Brignone. Sorridente, disponibile e distesa in una serata riservata all’eccezionale impresa delle Olimpiadi di Milano Cortina, irripetibile e ancora vibrante. Ecco la campionessa, che si scopre figura capace di incarnare resilienza e determinazione, protagonista del documentario a lei dedicato Federica – L’ultima Olimpiade, nella serata di mercoledì 21 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica, davanti al suo pubblico che la segue con la medesima attenzione di sempre e qualche timore dopo la decisione maturata, a pochi giorni dalla nuova stagione. Con lei, alla presentazione, il fidanzato (in jeans) James Mbaye e il fratello e allenatore Davide. Per la coppia è una delle più recenti uscite pubbliche, dopo le Olimpiadi invernali, a Cortina e il debutto di aprile ai Laureus Awards di Madrid, elegantissimi e affiatati.

Federica Brignone alla Festa del Cinema di Roma 2026

La sua apparizione, a Roma, è la testimonianza documentata, da osservatore interno, di come Federica abbia affrontato e attraversi, ancora oggi, le conseguenze di quella caduta agli Assoluti di cui porta i segni sul suo corpo. Le cicatrici ci sono, la fisioterapia prosegue al J Medical. Più di qualcosa è cambiato, nello sci e nella sua vita. Ha imparato a convivere con il dolore fino alla decisione di sottoporsi a un nuovo intervento. A Solden (che pure presenta già qualche problema per via della pista e non vedrà neanche Sofia Goggia al cancelletto), non sarà presente, come avrebbe desiderato. Come avrebbe meritato una campionessa della sua levatura sportiva, però non poteva iniziare in questa fase. Il rischio sarebbe stato elevato.

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Alla Festa del Cinema si gode il red carpet, nella piena consapevolezza che il passato presuppone e costruisce il presente che si trova segnato dai cicli necessari per poter tornare a camminare, e sciare, come spera e si augurano tutti. Senza eccezione.

L’ottobre romano è per lei, la serata è riservata alla campionessa di due ori a Milano Cortina. Federica splende, è raggiante in rosso: un abito lungo in seta pensato e studiato da Emporio Armani, essenziale nella linea, che scende morbido e ha maniche lunghe e fluide, appena increspate al polso. Ai piedi, décolleté nere a punta e con il tacco alto. Make up raffinato, con un colore di tendenza per la sera sulle labbra e gli occhi esaltati nel loro azzurro; i ricci sono liberi ma curati e le incorniciano alla perfezione il viso.

Un’immagine che interpreta e valorizza senza tradire in alcun modo la sua personalità, l’identità di una donna che più di ogni altra si è rimessa sugli sci e sulle proprie gambe dopo interventi, riabilitazione, sedute di fisioterapia.

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Con il fratello

Sul tappeto rosso con il compagno James Mbaye

Con lei il compagno, James Mbaye che abbiamo imparato a conoscere da quando la sua prima apparizione a Cortina aveva folgorato e stupito. Ma anche suggerito come Federica abbia sempre vissuto curando ogni aspetto della sua vita affettiva, circondandosi delle persone che ama e che la stimano, apprezzano. Un nucleo solido e affettuoso con i suoi genitori, suo fratello e il fidanzato, appunto.

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Un esempio. Per quel che verte su Federica – L’ultima Olimpiade, il doc è firmato da Federico Gariboldi e Paolo Novelli ed è inserito nelle Proiezioni Speciali della 21ª Festa del Cinema di Roma, in corso fino al 25 ottobre. Coglie un frammento della sua carriera sofferto, ma educativo se non pedagogico. L’arco temporale parte dalla fine di una stagione trionfale, chiusa con la Coppa del Mondo generale in bacheca, e si ferma sulla caduta che ferma il tempo e induce a temere per le Olimpiadi. Poi sala operatoria, riabilitazione, recupero e la dura prova di Cortina.

Da quel il 3 aprile 2025, e il primo oro olimpico, nel superG di Cortina, Brignone ha impiegato 315 giorni della sua esistenza focalizzata, centrata sull’obiettivo. Ieri si è presa la sua notte, in attesa di un ritorno sugli sci che attendiamo con speranza e una percentuale, importante, di fiducia.