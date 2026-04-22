Ai Laureus World Sports Awards la campionessa ha deciso di ufficializzare la sua relazione, pur essendo stata in passato molto discreta sui suoi rapporti sentimentali

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sul red carpet dei Laureus World Sports Awards Madrid 2026, è apparsa con la medesima connotazione di sempre: Federica Brignone ha vissuto la sua stagione più complicata e esaltante, nel contempo, vincendo due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Come lei, nessuna mai. Come lei, nessuna sciatrice ha emozionato al pari per la resilienza e la determinazione per riprendersi il suo diritto a gareggiare, a recuperare e a tentare di riuscire, compatibilmente con le sue condizioni fisiche, a tornare sulle piste da sci. In quell’evento è apparsa distesa, sorridente accompagnata da James Mbaye che si conferma, dunque, la persona al suo fianco, oggi.

Federica Brignone e James Mbaye, prima uscita ufficiale

A distanza di pochi giorni dal Media Day FISI di Milano, in cui è stato annunciato anche il rinnovo dell’accorso quadriennale con EA7, la campionessa ha preso parte al prestigioso evento legato al mondo dello sport a Madrid. Con lei, dicevamo, anche il presunto compagno, apparso per la prima volta vicino a Federica durante i Giochi Olimpici Invernali. Presente in tribuna, il modello aveva destato immediatamente l’attenzione dei presenti che mai prima di allora avevano notato la sua presenza accanto all’entourage della campionessa da due ori olimpici a Milano Cortina.

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Avvistato sull’Olympia delle Tofane proprio accanto alla famiglia della sciatrice, Mbaye è uno dei protagonisti indiretti della vittoria incredibile di Brignone sulle nevi di Cortina. E il 20 aprile sera l’ha accompagnata all’evento a cui hanno preso parte i nomi più rilevanti del mondo dello sport, come Jannik Sinner.

Chi è James Mbaye

Modello di origini senegalesi, lavora tra Milano, la Germania e la Turchia con un passato da amante del basket e sarebbe un po’ più giovane della sciatrice valdostana, la quale è stata legata in passato a un

collega, lo sciatore Nicolas Raffort, e a Davide, ufficialmente suo ex. Discreta sul proprio privato, stavolta ha deciso di mostrarsi in pubblico, in un’occasione nota, con il nuovo compagno apparso per la prima volta durante i Giochi.

Allora non vi era stata alcuna conferma se non qualche indizio come nel link visibile, prima delle foto ufficiali, che ha costituito un segnale antecedente a questa uscita pubblica. Prima del tappeto rosso, James si era geolocalizzato a La Salle (paese di residenza di Federica) durante lo scorso dicembre. Per il resto, poco altro: qualche post su Milano Cortina e i brand dei quali è testimonial.

Federica Brignone, eleganza perfetta

Per il red carpet di Madrid, tornando alla serata, eleganza discreta ma studiata per Brignone che ha scelto un total black per l’abito sofisticato di Armani con drappeggio nero e con micro dettagli luminosi, maniche che hanno lasciato scoperte le braccia.

Acconciatura raffinata che ha messo in risalto viso e occhi, con infine una pochette tra le mani per lei che ha posato abbracciata al compagno in un elegante smoking.