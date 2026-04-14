Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT INVERNALI

Federica Brignone non scioglie le riserve sul futuro, ma trionfa. "Il mio percorso è stato terribile"

La campionessa olimpica non si è sbilanciata sul futuro, mentre Sofia Goggia è parsa a tratti malinconica pur avendo conquistato la Coppa in superG

Pubblicato:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Arriva sempre il momento di tracciare una linea che riesca a rendere intellegibile, comprensibile quanto accade e quando si è costretti a fermarsi. Per Federica Brignone è complicato decidere se è giunto quell’istante perfetto, dopo due ori olimpici e la commovente rinascita che l’ha condotta a Milano Cortina dopo un infortunio devastante che avrebbe fermato altre. Invece la campionessa valdostana, la Tigre, si è misurata con la sua tolleranza ala disciplina imposta dalla riabilitazione, dall’allenamento, dall’apprendere che cosa significa convivere con il dolore. Nel corso del Media Day della FISI di questa mattina a Milano, Brignone ha parlato di quanto vinto, stupendo il mondo, in superG e gigante, ma anche della propria situazione fisica, soprattutto non ha sciolto le riserve. Ed è parsa cauta, molto cauta.

Il sogno delle due medaglie d’oro a Milano Cortina

Federica Brignone ha sacrificato tutto per essere a Milano Cortina e si è superata, conquistando due medaglie epiche, storiche per lo sci italiano. Poi è volta ad Andorra, una delle sue gare preferite ma non è riuscita a superarsi. “È sempre emozionante rivedere le immagini, a parte queste ultime due settimane. Sinceramente il mio percorso è stato estremamente duro, difficile e terribile”, ha ammesso.

“Non è andata come volevo io, avrei voluto concludere la stagione sino alle Finali. Non guardo spesso le immagini delle Olimpiadi, anche se è emozionante. Il mio percorso è stato duro e terribile, era già un regalo essere alle Olimpiadi”.

La stupore, a distanza di due mesi dai Giochi è ancora tangibile: “Mi chiedo ancora come abbia fatto a vincere. È stato un privilegio correre le Olimpiadi in casa, l’orgoglio è ancora più grande. Il risultato di squadra è stato incredibile. Durante le Olimpiadi ho cercato di non perdere una gara anche degli altri sport, sono emozioni incredibili”, ha tenuto a ribadire Fede la cui camminata è migliorata, e molto, ma pare ancora cauta, molto attenta ad ogni passo.

Ufficio Stampa FISI

Federica Brignone con il presidente Flavio Roda

Le condizioni di Brignone, come sta e il futuro

E sulle sue condizioni, come sempre anche alla vigilia di Milano Cortina, ha desiderato mantenere altrettanta lucidità nell’esporre le sue condizioni e le reali aspettative rispetto alla prossima stagione. Nulla è scontato: “Ho tanto lavoro da fare, non solo per tornare in pista, ma per la mia salute personale. Sono sempre in fisioterapia a Torino, è dura dare tanta continuità a causa dei vari impegni. Devo dare tempo alla guarigione, pensando giorno per giorno”.

Una condizione che, a 36 anni, è un inedito assoluto per la campionessa valdostana la quale prima del dramma degli Assoluti non aveva mai affrontato operazioni così importanti, una lunga riabilitazione e il continuo e sostenuto controllo sul recupero, che sta avvenendo sotto la supervisione dello staff medico federale e del J Medical Center, dove è stato anche Jannik Sinner: “È brutto non avere programmi precisi, ma almeno non ho le stampelle. Fisicamente non ho mai fatto così fatica a fare tante gare in una stagione. Adesso penso che sarà diverso”.

Il premio atleta dell’anno

A sorpresa, la due volte campionessa olimpica nello stesso evento è stata premiata dal numero 1 federale Flavio Roda quale atleta dell’anno 2026: non per la scelta, naturalmente, quanto per la tempistica visto che la fuoriclasse di La Salle ricevette il riconoscimento per la scorsa stagione il 18 ottobre 2025.

Federica Brignone non scioglie le riserve sul futuro, ma trionfa. "Il mio percorso è stato terribile" ANSA

Leggi anche:

Novakid

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE B:
Catanzaro - Modena

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio