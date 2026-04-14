La campionessa olimpica non si è sbilanciata sul futuro, mentre Sofia Goggia è parsa a tratti malinconica pur avendo conquistato la Coppa in superG

Arriva sempre il momento di tracciare una linea che riesca a rendere intellegibile, comprensibile quanto accade e quando si è costretti a fermarsi. Per Federica Brignone è complicato decidere se è giunto quell’istante perfetto, dopo due ori olimpici e la commovente rinascita che l’ha condotta a Milano Cortina dopo un infortunio devastante che avrebbe fermato altre. Invece la campionessa valdostana, la Tigre, si è misurata con la sua tolleranza ala disciplina imposta dalla riabilitazione, dall’allenamento, dall’apprendere che cosa significa convivere con il dolore. Nel corso del Media Day della FISI di questa mattina a Milano, Brignone ha parlato di quanto vinto, stupendo il mondo, in superG e gigante, ma anche della propria situazione fisica, soprattutto non ha sciolto le riserve. Ed è parsa cauta, molto cauta.

Il sogno delle due medaglie d’oro a Milano Cortina

Federica Brignone ha sacrificato tutto per essere a Milano Cortina e si è superata, conquistando due medaglie epiche, storiche per lo sci italiano. Poi è volta ad Andorra, una delle sue gare preferite ma non è riuscita a superarsi. “È sempre emozionante rivedere le immagini, a parte queste ultime due settimane. Sinceramente il mio percorso è stato estremamente duro, difficile e terribile”, ha ammesso.

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“Non è andata come volevo io, avrei voluto concludere la stagione sino alle Finali. Non guardo spesso le immagini delle Olimpiadi, anche se è emozionante. Il mio percorso è stato duro e terribile, era già un regalo essere alle Olimpiadi”.

La stupore, a distanza di due mesi dai Giochi è ancora tangibile: “Mi chiedo ancora come abbia fatto a vincere. È stato un privilegio correre le Olimpiadi in casa, l’orgoglio è ancora più grande. Il risultato di squadra è stato incredibile. Durante le Olimpiadi ho cercato di non perdere una gara anche degli altri sport, sono emozioni incredibili”, ha tenuto a ribadire Fede la cui camminata è migliorata, e molto, ma pare ancora cauta, molto attenta ad ogni passo.

Ufficio Stampa FISI

Federica Brignone con il presidente Flavio Roda

Le condizioni di Brignone, come sta e il futuro

E sulle sue condizioni, come sempre anche alla vigilia di Milano Cortina, ha desiderato mantenere altrettanta lucidità nell’esporre le sue condizioni e le reali aspettative rispetto alla prossima stagione. Nulla è scontato: “Ho tanto lavoro da fare, non solo per tornare in pista, ma per la mia salute personale. Sono sempre in fisioterapia a Torino, è dura dare tanta continuità a causa dei vari impegni. Devo dare tempo alla guarigione, pensando giorno per giorno”.

Una condizione che, a 36 anni, è un inedito assoluto per la campionessa valdostana la quale prima del dramma degli Assoluti non aveva mai affrontato operazioni così importanti, una lunga riabilitazione e il continuo e sostenuto controllo sul recupero, che sta avvenendo sotto la supervisione dello staff medico federale e del J Medical Center, dove è stato anche Jannik Sinner: “È brutto non avere programmi precisi, ma almeno non ho le stampelle. Fisicamente non ho mai fatto così fatica a fare tante gare in una stagione. Adesso penso che sarà diverso”.

Il premio atleta dell’anno

A sorpresa, la due volte campionessa olimpica nello stesso evento è stata premiata dal numero 1 federale Flavio Roda quale atleta dell’anno 2026: non per la scelta, naturalmente, quanto per la tempistica visto che la fuoriclasse di La Salle ricevette il riconoscimento per la scorsa stagione il 18 ottobre 2025.