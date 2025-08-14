Federica Brignone vuole Milano-Cortina, ma l’ammissione preoccupa i fan: “Ci sono cose che non posso controllare”

La campionessa del Mondo lavora senza sosta per recuperare dal grave infortunio. L’obiettivo è tornare in pista in tempo per le Olimpiadi in casa, ma il tempo non gioca suo favore

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Federica Brignone non si arrende e, pur con tutto il realismo del caso, crede ancora alla possibilità di tornare sugli sci in tempo per prendere parte alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo la caduta ai Campionati Italiani in Val di Fassa, la campionessa del Mondo in carica è tornata ad aggiornare circa le sue condizioni e le possibilità di un recupero tanto sperato quanto complesso.

Il sogno di Federica

Presente a La Thuile per l’inaugurazione della piazzetta intitolata a Giorgio Menel, con tanto di cabina dedicata proprio a lei, Federica Brignone non ha mancato di aggiornare i propri fan e sostenitori circa il recupero dal brutto infortunio che lo scorso 3 aprile le è costato la frattura della tibia, del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intercettata da Sky Sport, la tigre di La Salle non perde la proverbiale grinta e spiega: “Il sogno è, ovviamente, quello di tornare in pista per questo inverno. Mi sto impegnato tanto per questa che è una sfida tosta e di testa. Non ho ancora staccato e non mi sono nemmeno potuta godere il successo in Coppa del Mondo o un momento di tranquillità. E parlo anche a livello personale, non ho ancora potuto fare tutto quello che mi piace”.

Tempi di recupero incerti

Entrando nel dettaglio e provando a fissare una data, Federica non usa mezzi termini: “È un obiettivo a lungo termine, ma al momento non c’è una ipotetica data per tornare sugli sci. Lo vedremo solo strada facendo… L’obiettivo Giochi? Mi dà grande motivazione, però devo dire che la ciliegina sulla torta della mia carriera l’ho già ampiamente raggiunta”.

“Essere a Milano-Cortina sarebbe un sogno”, ha proseguito la sciatrice che lo scorso 14 luglio ha spento 35 candeline, “sarebbe bellissimo essere tra le protagoniste dell’Olimpiade di casa, ma siamo ad agosto… Sto provando a fare i salti mortali e ce la sto mettendo tutta. D’altra parte, però, ci sono cose che non posso controllare”. Il sorriso e la voglia però non mancano: “Sarà una bella impresa”, ha concluso Fede.

Operazione e recupero al J Medical

Dopo i primi interventi, Federica Brignone si è sottoposta a fine luglio a un intervento in artroscopia al ginocchio per provare ad accorciare i tempi. Da allora, ha fatto sapere in una recente intervista al Corriere dello Sport, si è trasferita stabilmente a Torino, dove sta seguendo il percorso di recupero presso il J Medical “Sette ore di riabilitazione e fisioterapia al giorno”, anche forzando e lottando con il dolore alla gamba per provare a tenere viva la speranza.