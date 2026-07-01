Federica Brignone riceve l'Ambrogino d'oro del Comune di Milano

Si è svolta questa mattina a Palazzo Marino a Milano la cerimonia con la quale il sindaco Giuseppe Sala ha consegnato alla campionessa olimpica di sci Federica Brignone l’Ambrogino d’oro. “Questa cosa mi rende molto orgogliosa, riuscire a rappresentare il tuo Paese ad un’edizione delle Olimpiadi in casa in questo modo per me è stato qualcosa di veramente speciale. In più essere il simbolo di tutto questo, trasmettere dei valori, essere parte trainante è qualcosa di veramente bello e che mi rende veramente orgogliosa”, ha commentato la sciatrice. “La conoscevo e oggi ho avuto modo di parlarci una mezz’oretta: è facile immaginare che anche nel post-carriera sportiva farà qualcosa d’importante”, ha aggiunto il sindaco Sala.