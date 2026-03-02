Federica Brignone, stagione finita e tanti dubbi sul futuro: "Il fisico mi sta presentando il conto"

La Tigre di La Salle non ci sarà alle prossime gare in Val di Fassa e alle Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: "Abbiamo fatto un miracolo, ora mi concedo una pausa".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un recupero prodigioso, due ori olimpici, l’annuncio di chiusura anticipata delle attività: la breve, intensissima ma soprattutto straordinaria stagione di Federica Brignone è già finita. A conti fatti, è durata poco più di un mese, il tempo di rientrare – senza forzare più di tanto – in Coppa del Mondo a fine gennaio, di conquistare due successi in Super G e in gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina, infine di alzare bandiera bianca dopo Soldeu. Troppo forte il dolore che ancora attanaglia la Tigre di La Salle, necessario proseguire – ma con calma, senza più assilli e pressioni – la riabilitazione per tornare anzitutto a camminare e a sciare senza più dolore. Poi, chissà.

Brignone si ferma: l’annuncio ufficiale della FISI

Come riporta un comunicato diffuso dalla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, Brignone “ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 14-15 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo“. Ovviamente, Federica non prenderà parte neanche agli Assoluti, la tradizionale tappa di fine stagione che solitamente i big saltano senza pensarci troppo, ma di cui lei era habitué: proprio ai campionati italiani dello scorso anno rimediò lo spaventoso incidente che ha rischiato di farle saltare Milano Cortina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fine della stagione, le motivazioni di Federica

“Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi“, le parole di Brignone. “Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto”. Insomma, inutile sottoporsi a nuovi sacrifici per cosa poi? Poche gare di Coppa del Mondo a fine stagione? Ha prevalso il buon senso.

I dubbi sul futuro: Brignone ci sarà nel 2026-27?

Rimangono, però, i dubbi sul futuro. Brignone si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione? Avrà la forza di rimettersi ancora una volta in gioco? “Approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere”, ha concluso la pluricampionessa olimpica. “Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione”.