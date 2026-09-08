Il ritorno di Federica Masolin a Sky Sport F1, magari con Davide Valsecchi. Un sogno che però per qualche attimo si è avverato a Monza dove entrambi si sono rincontrati dopo la lunga parentesi "insieme" alla conduzione dei vari spazi televisivi della pay tv.

Sono bastate un paio di foto a scatenare gli appassionati di Formula 1 quasi quanto la vittoria di Kimi Antonelli a Monza. Federica Masolin col pass che si aggira per il paddock e i box al Gp d'Italia e poi la reunion con Davide Valsecchi che ha scatenato la nostalgia dei tifosi.

A pubblicare le foto è stata la stessa conduttrice che è stata tra gli ospiti al Gran Premio di Monza immortalata dagli obiettivi dei fotografi. "Monza" con un cuore in mezzo ha scritto semplicemente Federica nel post. Tra le immagini condivise da Masolin anche un selfie-abbraccio con Davide Valsecchi che ha fatto scattare inevitabilmente l'operazione nostalgia.

Ma non solo, tra i commenti è stato un plebiscito. Tutti la rivogliono alla conduzione dei pre e post gara su Sky Sport F1, ruolo che ha ricoperto dal 2014 al 2023 per poi approdare alla guida di Champions League Show sempre su Sky Sport lasciando un vuoto quasi incolmabile nel pubblico italiano della Formula 1.

Ne sono prova i commenti sotto al post di Federica Masolin che la richiamano al primo amore che si sa, non si scorda mai: "Bentornata a casa tua" scrive uno, "Ed è subito malinconia" aggiunge un altro, ma c'è chi va oltre e scattano i rimpianti: "Bellissimo rivederti con Valsecchi, tornate a commentare le gare vi prego, i pre e post GP non sono più gli stessi senza di voi" e ancora: "Quando torni a commentare??? Per favore rispondi almeno con un: per ora niente magari più in là. Tu e Valsecchi mancate troppo".

Chissà, un giorno, chissà...