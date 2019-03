Federica Nargi di nuovo mamma: il tenero messaggio di Matri

Da pochissimo hanno festeggiato dieci anni insieme, come sottolineato tenera,mente da Federica Nargi sul suo profilo Instagram. Ma il dono più grande è giunto solo poche ore fa, domenica sera per la precisione, con la nascita della piccola Beatrice. La loro secondogenita è arrivata a 4 anni di distanza da Sofia e consolida ancora di più il legame tra l’ex velina e l’attaccante che ormai fanno coppia fissa da dieci anni.

La famiglia Matri ha immortalato questi attimi di serenità in due video estremamente affettuosi, pubblicati sul profilo di Federica e Alessandro. Un segnale importante che presto dovrebbe presagire la pubblicazione della data delle nozze tra i due, come confermato in un’intervista rilasciata a Verissimodalla Nargi.

Nessuna fretta, per quanto riguarda data e cerimonia solo il proprosito di sancire ufficialmente il loro amore. “Senza fretta. Vedremo quando. A marzo festeggeremo dieci anni di fidanzamento. Ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità”. Il nome della secondogenita, come confermato dalla showgirl è stato scelto dalla sorellina più grande.

VIRGILIO SPORT | 18-03-2019 11:00