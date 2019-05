Federica Pellegrini, altra foto hot fa impazzire i tifosi

Federica Pellegrini "piccante" anche domenica mattina su Instagram. La "Divina" ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo social, dove è ritratta, di fronte allo specchio, con jeans, reggiseno e braccia conserte davanti al petto.

"Buongiorno mondo!!!?????? La domenica mattina ci vuole dolcezza… non siete d'accordo con me?": questo il testo allegato alla foto dalla campionessa del nuoto azzurro. Subito centinaia i commenti da parte dei tifosi e dei followers, che già nei giorni scorsi si erano divisi per altri scatti hot.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 12:26