Federica Pellegrini ci ripensa: annuncio ufficiale

Federica Pellegrini torna in acqua: il prossimo obiettivo della campionessa azzurra sono le Olimpiadi di Tokyo del 2020. La fuoriclasse del nuoto a fine agosto aveva praticamente annunciato la sua intenzione di smettere nei prossimi mesi, ma l'affetto dei tifosi le ha fatto cambiare idea.

"Hanno fatto gli influencer con me, per una volta è successo il contrario: mi hanno aiutato e convinto a non mollare, è stato un bel momento di condivisione. Il primo tuffo è stato traumatico, ci penso ancora, ma sì la decisione è presa: era quello che volevo, non volevo smettere così", le sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Federica cambierà qualcosa nei suoi allenamenti: "Ho detto a Matteo Giunta che dopo sei anni avevo bisogno di cambiare qualcosa nella preparazione. Abbiamo appena introdotto esercizi diversi e intensi aumentano il lavoro specifico senza appesantire i carichi: nuove cose per raggiungere gli stessi obiettivi. Ho chiesto due stagioni serrate dopo un anno in cui ho cercato di recuperare. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni della stagione olimpica 2016, fare qualcosa in più dello stesso 2017 d'oro, cercando di evitare di affaticarmi troppo".

Gli amati 200 stile: "Posso dire che non rinnego il progetto velocità: dopo i Mondiali 2019 tireremo le prime somme. Comunque non penso solo a Katie Ledecky, ma a tutte le giovani che spunteranno, le altre sono il vero pericolo. Gareggerò al Nico Sapio di Genova (che si svolgerà il 9 e 10 novembre), voglio regalare un sorriso alla città colpita dalla tragedia del ponte crollato. Poi di sicuro i Campionati Italiani a Riccione (30 novembre e 1° dicembre), ma non c’è nulla di deciso per i Mondiali di vasca corta".

SPORTAL.IT | 16-09-2018 11:25