Federica Pellegrini con il cuore in mano

"Sto aspettando col cuore in mano, in questi giorni parlare di qualcosa che non sia la salute delle persone sembra quasi fuori luogo, ma per un atleta che si è allenato per quattro anni e si vede sfuggire forse le Olimpiadi di mano…". Ospite via Skype di "e poi c'è Cattelan Alive", su Sky Uno, Federica Pellegrini non nasconde un po' di ansia per le sorti dei Giochi di Tokyo2020, messi in dubbio dalla pandemia di Covid-19 che ha già costretto la quasi totalità degli sport internazionale a rivedere i calendari.

"Non si sa ancora niente – spiega l'olimpionica del nuoto, immersa nella vasca di casa con occhialetti e costume -. Ci sono tre scenari: il rinvio di qualche mese, di un anno, oppure ci convocano lì 15 giorni prima. Altri quattro anni non ce la farei, se i Giochi fossero rinviati di un anno terrei botta…".

SPORTAL.IT | 18-03-2020 20:16