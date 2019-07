Federica Pellegrini conferma la data dell'addio

Federica Pellegrini non ha cambiato idea sul ritiro: "Il prossimo sarà il mio ultimo anno, chiuderò con l'Olimpiade di Tokyo".

"Come mi vedo senza il nuoto? Di sicuro quello che provo il giorno della gara non mi mancherà mai. E' una sofferenza che ti mangia dentro, quella voglia di non deludere, tensioni che non ti fanno mangiare, non ti fanno dormire. Per me è sempre stato così e sarà così anche il prossimo anno".

"Sono stati anni bellissimi, sofferti, emozioni forti che vivrò in altri modi. Non potevo chiedere di meglio, non mi sarei mai aspettata quello che è successo oggi" ha concluso la Pellegrini ai microfoni della Rai.



SPORTAL.IT | 24-07-2019 16:05