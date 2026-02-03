Federica Pellegrini, attesa decisione su Milano Cortina 2026 e la sua investitura a tedofora

La Divina del nuoto ha confermato che porterà la Torcia con la Fiamma Olimpica nella tappa milanese dopo i momenti complicati vissuti a causa di un problema familiare

Il programma è stato stravolto, perché le fosse consentito di portare la Fiamma Olimpica in un Viaggio che – per quanto discusso e controverso – proprio in Federica Pellegrini aveva una delle più altre rappresentanti dello sport, dei valori olimpici che custodisce l’esperienza dei Giochi Invernali. La pluricampionessa era stata costretta a scegliere, quando si sarebbe trattato di percorrere nella sua città, tra il percorso assegnatole e gli impegni familiari divenuti urgenti, improcrastinabili. Così, in deroga a quanto già stabilito, nella giornata più simbolica, Federica porterà la Torcia e sarà presente – si presume – alla Cerimonia di Apertura di San Siro.

L’annuncio di Federica Pellegrini

La stessa Pellegrini, nel pomeriggio di oggi 3 febbraio, ha pubblicato un post sul proprio canale per ufficializzare la sua presenza in qualità di tedofora, investitura già resa nota dalla Fondazione ma che, a causa di un problema di salute della sua bambina, verrà rispettato con tempi e in un luogo differente rispetto al previsto.

“Mi sarebbe piaciuto illuminare con il fuoco olimpico le strade delle città dove sono nata e cresciuta….ma in quei giorni la mia assoluta priorità e’ stata mia figlia e la sua salute…

Aveva bisogno di me ♥️

Grazie a @milanocortina2026 per avermi ridato la possibilità di portare la Fiamma Olimpica dopodomani a Milano a poche ore dalla Cerimonia di Apertura delle Nostre Olimpiadi…. 💪🏻🇮🇹🔥

Sarà un grande onore 🙏🏻”, si legge su Instagram.

La causa della cancellazione della tappa iniziale

Come accenna Federica, a indurla a chiedere una variazione sono state cause familiari che, la stessa campionessa e suo marito, l’allenatore Matteo Giunta, hanno deciso di rendere pubbliche per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi quali la prevenzione, l’educazione al rispetto dei più fragili e alla tutela di questi.

Il recente ricovero ha comportato, per entrambi, la rinuncia alla tappa concordata a principio e l’approdo a un nuovo accordo con l’organizzazione per correre da tedofora a Milano.

La frazione di Federica a Milano

La ex nuotatrice, oggi ambassador e figura di rilievo per quel che attiene alla rappresentanza atleti e atlete del CIO, percorrerà un tratto già noto del percorso cittadino in via Manzoni, a Milano.

La ex nuotatrice è già in città, ha svolto alcuni compiti istituzionali e ha avuto modo di incontrare a Palazzo Marino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha raggiunto la sede delle Olimpiadi prima della Cerimonia prevista il giorno 6. Federica Pellegrini ha visitato anche il Villaggio Olimpico e rispettato il programma che precede l’appuntamento con la Fiamma.