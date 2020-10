Federica Pellegrini e la lotta al Covid: "Nuovo tampone giovedì"

“Ho fatto il tampone, purtroppo è ancora lievemente positivo”. E’ quanto ha annunciato Federica Pellegrini durante una diretta Instagram con Matteo Giunta, suo allenatore e stando alle indiscrezioni suo compagno (relazione su cui Federica mantiene lo stretto riserbo). Nonostante l’esito del tampone abbia frenato ancora il ritorno in vasca di Federica, la campionessa olimpica – dopo forse una fase di sconforto – ha precisato in un’intervista al Gazzettino di non avere intenzione di ritirarsi e di lottare per gareggiare ad alti livelli.

L’annuncio ufficiale di Federica Pellegrini: “Giovedì nuovo tampone”

“Spero che giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera: non ce la faccio più a stare a casa”, il suo annuncio via social. “Sto bene da tempo ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni”, ha aggiunto la Pellegrini che già durante la fase più difficile del Covid aveva effettuato una eco ai polmoni per verificare se la malattia aveva intaccato o meno gli organi.

L’annuncio ufficiale del progressivo recupero della campionessa è stato costantemente documentato da Fede con un diario su Instagram, che ha tenuto aggiornato con dei video pubblicati sulle stories anche nei giorni più complicati con una dovizia di particolari importante proprio per spiegare le conseguenze del Covid su di sé. Mal di testa, dolori, febbre e senso di debolezza: questi i sintomi descritti nei suoi video dalla campionessa che, purtroppo, si era preparata in quei giorni a partire per Budapest.

La ripresa dopo la preoccupazione per mamma Cinzia

E in compagnia di mamma Cinzia, la quale si era trasferita a Verona, a casa della Pellegrini, per accudire i due bulldog Vanessa e Rocky. La positività al tampone di Federica ha colto entrambe di sorpresa. Pur mantenendo il distanziamento e indossando le mascherine, anche la madre è risultata poi sintomatica. La stessa campionessa, che l’ha accompagnata in auto a effettuare il tampone, ha dovuto spiegare le condizioni di questa particolare situazione autorizzata dalle autorità sanitarie per spegnere le polemiche.

