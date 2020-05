Federica Pellegrini festeggia un'altra vittoria

"Il Governo ha fatto tutto il possibile per il mondo dello sport. Ha fermato gli allenamenti per sei settimane, questo ci ha fatto storcere il naso ma eravamo in mezzo a una pandemia mondiale: io penso che il Governo abbia fatto quello che ha potuto sulla base delle informazioni che aveva". Lo ha dichiarato Federica Pellegrini durante una video-conferenza in cui è stata annunciata la sua partnership con Michelin.

"Le mie parole sul calcio? Non ho fatto alcuna polemica, so che in Italia il calcio è lo sport più importante ma non vorrei che tutte le altre discipline che hanno subito il lockdown venissero dimenticate – ha aggiunto la nuotatrice – E' stata un po' una vittoria perché ci hanno ascoltato: sono molto felice, ma non a discapito del calcio, perché non ho niente contro il calcio".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 13:59