Federica Pellegrini e Filippo Magnini, il dissing impazza tra frecciate e risatine: botta e risposta al veleno

C'eravamo tanto amati: dopo le parole di fuoco di lui a Belve, la replica social e a mezzo stampa di lei. Gli ex campioni di nuoto si sono lasciati nel 2017.

Si sono lasciati nel 2017 e non sono rimasti in buoni rapporti. Mai prima d’ora, però, Federica Pellegrini e Filippo Magnini s’erano lasciati andare a punzecchiature e frecciatine tanto evidenti e rumorose. Una sorta di dissing a mezzo tv e social tra le due ex stelle del nuoto, protagonisti – curiosamente – anche della stessa trasmissione televisiva, Ballando con le Stelle: la Divina nella precedente edizione, Magnini in quella attuale. Nelle ultime ore i due hanno dato vita a un curioso botta e risposta che ha attirato – ovviamente – anche e soprattutto le attenzioni dei numerosi followers che li seguono.

Magnini a Belve: “Con Federica amore travagliato”

A innescare le polemiche sono state le dichiarazioni di Magnini nell’ultima puntata di Belve, il programma su Rai Due condotto da Francesca Fagnani e in onda nella serata di martedì 25 novembre, di cui sono state fornite diverse anticipazioni. “La storia con Federica Pellegrini non mi ha lasciato un bel ricordo“, ha confessato l’ex nuotatore, legato ora all’ex Velina Giorgia Palmas, sposata con rito civile e religioso tra il 2021 e il 2022 e con cui ha messo al mondo la piccola Mia. “Se è stato un amore importante? È stato un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica di Pellegrini: risatine e intervista tranchant

La risposta di Federica Pellegrini non si è fatta attendere. In una storia su Instagram, infatti, la Divina – che a sua volta è diventata moglie di Matteo Giunta, oltre che mamma di Matilde – ha commentato a modo suo le parole del suo ex: con un emblematico “No vabbè” su sfondo nero, corredato da due emoji dvertite. E a togliere qualsiasi dubbio sul destinatario delle risatine, la frase tranchant nel cuore di un’intervista concessa a La Stampa: “Magnini? Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”. Un vero e proprio affondo nei confronti dell’ex compagno.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini, sei anni di amore

Filippo e Federica sono stati insieme per sei anni, dal 2011 al 2017. A dicembre di quell’anno si sono lasciati, in un modo decisamente turbolento. In varie occasioni entrambi hanno sottolineato la fine traumatica del loro rapporto: è stata Pellegrini a mettere alla porta Magnini, che per questo motivo non le ha più rivolto la parola. “Non mi ha fatto neanche gli auguri al compleanno, zero“, ha confessato lei in un’intervista a un annetto dalla separazione. “È stata una bella storia, durata tanto, in anni importanti“, aveva invece sottolineato Magnini a Verissimo. A distanza di qualche anno, evidentemente, ci ha ripensato.