Federica Pellegrini: "Grandissime motivazioni"

La campionessa azzurra Federica Pellegrini a margine della presentazione della 66esima edizione della Guida Michelin Italia 2021 ha confermato di essere molto motivata in vista del 2021: “Sono passata anche io nelle grinfie del Covid, però sono stata fortunata perché ne sono uscita quasi subito e con pochissimi sintomi. Mi sono ributtata in acqua subito e adesso siamo in piena preparazione dritti verso nuovi obiettivi”.

“Ho sentito il rumore dell’acqua fortissimo, come se fossi stata fuori da mesi, era talmente tanta la voglia di rituffarsi” ha aggiunto la fuoriclasse azzurra del nuoto.

OMNISPORT | 25-11-2020 13:51