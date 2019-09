Federica Pellegrini ha deciso che cosa accadrà dopo Tokyo 2020

La divina Federica Pellegrini stavolta ha scelto di dedicarsi alla vita fuori dalla vasca e conferma, con maggiore convinzione rispetto al passato, che l’Olimpiade di Tokyo sarà la sua ultima fatica prima del ritiro.

“Sarà la mia ultima gara – spiega Federica durante il lancio della campagna #LoveLight di Transitions – a pochi giorni dal mio 32esimo compleanno, ed è giusto finire la mia lunga carriera lì. Ho iniziato a vincere giovane, avevo 16 anni e non ero pronta ad affrontare questo mondo. Mi piace vincere, mi piace che la gente mi riconosca per strada, ma avrò poi bisogno di normalità, magari con dei figli e una mia famiglia”.

Un desiderio che la Pellegrini aveva manifestato in ripetute interviste del passato, quando era legata a Filippo Magnini e che, oggi, assume un valore differente. La sua presunta intesa con Matteo Giunta è dunque matura? Il loro legame è concreto, nonostante le smentite?

Gli interrogativi, quando a suscitare queste domande è Federica Pellegrini, sono più che legittimi. La pluricampionessa olimpica e mondiale ci ha abituati a non sorprenderci di limiti considerati insuperabili a tradursi in altro. Chissà che anche sul versante privato riesca a contrastare il corso delle cose.

Nel suo futuro prossimo, comunque, c’è la televisione e la rinnovata esperienza in qualità di giudice televisivo a Italia’s Got Talent, un talent show in cui ricopre un ruolo giocoso e di grande ilarità ma che non ritiene definitivo. La tv, come la moda, seducono Federica spesso e volentieri eppure è la stessa divina a precisare che ambisce a rimanere nel mondo del nuoto.

“Per me (la televisione, ndr) è stata una nuova esperienza, alla fine sono solo un giudice buono dietro un banco e ora stiamo registrando la nuova stagione. È stato come scoprire un altro mondo, non so dirti se quello sar

VIRGILIO SPORT | 26-09-2019 11:20