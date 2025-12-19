Dopo la nascita di Matilde, la primogenita, e l'uscita del loro libro che racconta l'esperienza da genitori su Instagram la notizia della nuova gravidanza della campionessa olimpica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Federica Pellegrini contiene moltitudini, davvero. Campionessa olimpica, Divina del nuoto, scrittrice, mamma di Matilde e presto lo sarà di nuovo, perché incinta per la seconda volta dopo la nascita della primogenita: lo ha annunciato su Instagram, con uno scatto che ritrae la pancia ormai preminente accarezzata anche da marito-allenatore, Matteo Giunta. Un annuncio social, dunque. E a sorpresa per la coppia che ha firmato anche una sorta di sintesi della loro esperienza da genitori. Ma la notizia non è solo questa: Federica aspetta un’altra bambina, stando a quel che si legge. “Piovono polpette, ti aspettiamo piccolina”, ha scritto nella didascalia.

Federica Pellegrini e Giunta aspettano un’altra bambina

“Inaspettata, come le sorprese più belle”, ha deciso di scrivere Federica Pellegrini insieme a Matteo Giunta, per sottolineare quella filosofia genitoriale che hanno deciso di rendere nota e che respinge le pressioni, le aspettative che ha riferito Pellegrini quando, all’indomani del matrimonio, ricorreva la domanda sull’arrivo di un figlio o una figlia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono diventati genitori per la prima volta il 3 gennaio 2024, con la piccola Matilde e, a distanza di circa un anno e mezzo da allora, è arrivata questa lieta notizia in un quadro di sempre maggiore preminenza di questo ruolo, anche nell’immagine pubblica di Federica, reduce anche dal ricovero della primogenita a seguito di alcuni episodi di convulsioni.

Una storia protetta

Dopo anni di segreta frequentazione, un annuncio tardivo di quel che era noto ma che hanno voluto proteggere entrambi, Pellegrini e Giunta sono usciti allo scoperto con una conferma in mondovisione ai microfoni Rai dopo l’ultima gara di Fede che ha chiuso in maniera eccelsa la sua carriera incredibile di nuotatrice.

Poi ci sono state le nozze, la data, il matrimonio a Venezia e appunto la nascita della loro primogenita. Oggi si aggiunge anche l’annuncio della seconda bimba in arrivo.

La risposta sulla nuova gravidanza e l’annuncio social

Pochi mesi fa, proprio quando si era affacciata l’eventualità di replicare, a seguito dell’esperienza con Matilde, Pellegrini aveva frenato: “Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”.

Forse quando ha definito inatteso questo arrivo, intendeva questo: che è accaduto e basta, senza eccedere nella programmazione e con una certa serenità. Quella che ha deciso di condividere con i suoi followers, come gli aspetti meno gradevoli dell’essere madre ma che reputa una delle componenti della sua vita più gratificanti, pur nella difficoltà e nell’ammissione degli aspetti non smepre idilliaci che ciò comporta.