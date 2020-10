Federica Pellegrini lotta contro il Covid: "Mia madre ha sintomi"

Federica Pellegrini è un’atleta, un personaggio pubblico che non si è mai sottratta all’attenzione dei media e ha imparato a gestirsi come nessuna prima di lei. Dal fronte del Covid ha deciso di portare costantemente la sua testimonianza attraverso un diario su Instagram. Martedì 20 ottobre la giornata è incominciata senza febbre. “Buongiorno ragazzi, mi son svegliata bene. Avevo voglia di alzarmi dal letto, di fare. Ho fatto un po’ di lavori qua a casa. Febbre niente, ma non ho ripreso gusto e olfatto ma mi hanno detto che ci vorrà un po’. Ieri ho fatto una ecografia ai polmoni e sono ok, quindi da quel punto di vista sono rincuorata. Bad news: partiamo dal principio: dovevo partire per Budapest e mia madre era qui”.

I timori di Federica Pellegrini per la mamma che la assiste

Il rammarico più forte per Federica, che affida a Instagram la sua sofferenza e la sua preoccupazione, riguarda sua madre, casualmente lì con lei al momento della notizia delll sua positività: “Purtroppo anche mia madre ha i sintomi e domani farà il tampone, ma quasi sicuramente sarà positivo. Ora sono in grado di darle una mano e ho gli anticorpi per aiutarla e starle vicino. Si attacca con una facilità che non immaginavo, onestamente”. “Ha 37.4 di febbre e tanti dolori muscolari e alle ossa…poverina mi dispiace tantissimo”, la frase che annuncia il suo timore più grande.

Federica Pellegrini e l’annuncio

Nonostante sia un’atleta, la Pellegrini ha patito le conseguenze del Covid: stanchezza, spossatezza, febbre, perdita di gusto e olfatto: non ci sono stati sconti per lei.

Le lacrime del primo giorno ne hanno attestato la sofferenza, la delusione ma forse anche quel po’ di rabbia che scaturisce dall’auspicio sfumato di poter affrontare una stagione che lei aveva chiamato “normale”. E che normale non è, per nessuno.

Si gode la compagnia dei suoi due bulldog, Vanessa e Rocky che le rimangono attaccati tutto il giorno da quando è risultata positiva al tampone. E attende di sapere con certezza se anche la mamma, che la aveva raggiunta proprio per accudire i cani di Federica, risulterà positiva al tampone.

VIRGILIO SPORT | 20-10-2020 13:22