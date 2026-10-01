La nuotatrice potrebbe essere l’ultima alleata di ferro nella Giunta del Coni del 6 ottobre che deciderà sul commissariamento della FIGC: un rapporto che va oltre lo sport

Il calcio italiano conoscerà il suo futuro il prossimo 6 ottobre. Tutte le strade portano verso il commissariamento della FIGC e la decadenza da presidente di Giovanni Malagò. Un’altra rivoluzione di cui forse in questo momento non c’era bisogno. Ma la decisione finale spetta al Coni che con il presidente Buonfiglio alla guida sembra deciso a far rispettare la legge alla lettere e senza eccezioni. L’ultima speranza per Malagò è rappresentata da Federica Pellegrini che fa parte della Giunta per il suo ruolo presso il CIO.

La data che può cambiare tutto: il 6 ottobre si decide

Si svolgerà il 6 ottobre la Giunta del Coni che dovrà decidere sul futuro della Federcalcio e di Giovanni Malagò. All’indomani dell’ultima partita di questa serie di impegni della nazionale di Mancini in Nations League, si scriverà un’altra pagina importante per lo sport italiano. L’annuncio è stato dato del presidente del Comitato olimpico italiano, Luciano Buonfiglio: “Questa mattina è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13 per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ritratti. Ci siamo attrezzati per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo i quattro pareri dei nostri giuristi ai presidenti delle Federazioni, a tutti i componenti di Giunta e del Consiglio Nazionale. Faremo sì che la Giunta non possa assumere atteggiamenti personalistici andando al di fuori dell’ambito in cui dobbiamo decidere”.

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Il rapporto tra Federica Pellegrini e Giovanni Malagò

Molto più che un rapporto professionale, a legare Federica Pellegrini e Giovanni Malagò non c’è solo un rapporto nato prima al Circolo Aniene nel ruolo di atleta e presidente e poi continuato quando Malagò ha assunto il ruolo apicale del Coni, ma qualcosa di molto più profondo. L’attuale numero 1 della FIGC è stato una figura di riferimento per la “Divina” già dai tempi dell’Aniene e ancora di più nei momenti di difficoltà nella carriera dell’azzurra. Una volta alla presidenza del Coni, Malagò non ha avuto dubbi quando si è trattato di scegliere la portabandiera per la cerimonia di apertura dei Giochi di Rio puntando sulla nuotatrice. E il rapporto di amicizia è continuato anche dopo al punto che Magò è stato testimone di nozze al matrimonio con Matteo Giunta.

I membri della Giunta del Coni

Il solo voto di Federica Pellegrini non potrà fare la differenza all’interno della Giunta del Coni ma di sicuro la nuotatrice ha ancora un peso importante. Tra i nomi noti presenti in Giunta c’è sicuramente quello di Tania Cagnotto, ex campionessa di tuffi, quella di Giampaolo Ricci (cestista dell’Olimpia Milano) e della campionessa di canottaggio Valentina Rodini in qualità di rappresentanti degli atleti e ci sono lo stesso Malagò (membro del CIO) e Federica Pellegrini (membro della Commissione atleti del CIO). Sulla carta tra i diritti al voto in Giunta c’è anche Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del Coni, che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione della nazionale di calcio. Non è chiaro però se avrà la possibilità di votare, dopo le dimissioni non ha più il doppio ruolo quindi sarebbe decaduto il conflitto di interessi ma a decidere sarà il parere dell’Anac (Autorità Nzionale Anticorruzione).

Presidenza e vertici:

Luciano Buonfiglio: presidente

Diana Bianchedi: vicepresidente vicario

Marco Di Paola: vicepresidente

Membri della Giunta

Rappresentanti Federazioni e discipline associate

Tania Cagnotto (ex tuffatrice)

Giovanni Copoli (presidente della Federazione Motociclistica italiana)

Francesco Ettorre (presidente della Federazione Italiana Vela)

Laura Lunetta (presidentessa della Federazione Italiana Danza sportiva)

Francesco Montini (dirigente sportivo federale)

Rappresentanti degli atleti

Giampaolo Ricci (cestista Olimpia Milano)

Valentina Rodini (canottaggio)

Rappresentanti dei tecnici

Elisabet Spina (dirigente ed ex calciatrice)

Organi territoriali e di promozione

Marco Riva (presidente del Coni Lombardia)

Domenico Ignozza (Presidente del Coni Umbria)

Juri Morico (presidente nazionale Opes Italia)

Membri di diritto