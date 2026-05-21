Federica ha toccato temi molto delicati, come già avvenuto nei libri sulla genitorialità firmati con suo marito, altri meno noti al pubblico e alla sua community a cui ha dedicato questo spazio domande e risposte. In primis ha spiegato la scelta di un cesareo programmato.

Con la piccola Rachele nella fascia, occhiali e un cenno di trucco si offre alle domande dei suoi followers, pronti ad interrogarla in un intervallo di distensione sulla seconda maternità che Federica Pellegrini, in un d&a intenso, profondo e delineato nei contenuti definisce “Tostissima”. La campionessa olimpica tiene stretta tra le braccia la secondogenita, nata il 2 aprile 2026 all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, vicino Verona e risponde con dettagli inediti su quel che la riguarda oggi, il suo quotidiano, le occasioni meno gradevoli di confronto con il suo ruolo. Come lo sfogo per l’ennesimo malanno di Matilde , la quale ha vissuto alcuni ricoveri con la mamma e papà Matteo Giunta al suo fianco.

“L’ho fatto perché con Matilde ho dovuto fare un parto cesareo d’urgenza, perché dopo due giorni di travaglio ero a metà strada dal poter spingere e avere un parto naturale, ma Matilde era andata in sofferenza e ho dovuto procedere con il parto cesareo d’urgenza. Tutti i monitoraggi di avvicinamento con Rachele ci dicevano che la mia fisiologia era la stessa, da cui la scelta di programmare il cesareo, per non mettere in pericolo Rachele. Lo rifarei altre mille volte”, ha spiegato l’ex campionessa di nuoto, riferendosi a valutazioni oggettive e condivise.

Ha confermato di stare allattando e ha confidato che la primogenita, Matilde, alterna fasi di totale amore per la sorellina e altre in cui si lascia andare alle crisi di gelosia.

La seconda gravidanza

Inoltre ha ribadito che l’arrivo della sua bambina non fosse programmato, ma quando hanno appreso della seconda gravidanza erano entrambi felici di accogliere la bimba.

Questione personale, ma condivisa riguarda la decisione di non pubblicare sui social i volti dele due figlie presa in accordo con Matteo Giunta, il quale proprio sui social si era sfogato all’indomani del ricovero in ospedale della primogenita a seguito di alcune complicazioni che le furono causate da un virus intercettato, con alta probabilità, all’asilo nido.

La scelta di non esporle sui social

La volontà di preservare la loro privacy, come e più conseguenza delle critiche che in passato alcune sue esternazioni hanno provocato, deve essere stata dettata proprio dai pregressi a cui entrambi sono andati incontro esponendosi, prendendo una posizione. Scomoda o meno, l’opinione di Federica Pellegrini rimane sempre un contenuto forte, che solleva interrogativi quasi a prescindere dal tema. Così lo è anche quella di non pubblicare immagini delle figlie, che pure aggiungiamo dovrebbe essere nel rispetto normativo e nella tutela delle stesse.

“Sicuramente è una scelta personale, ma per quello che ci riguarda non credo che capiterà mai, perché crediamo fortemente che il mondo dei social e quello delle foto online dei piccoli sia molto pericoloso. Quindi abbiamo minacciato di morte anche i nonni! Quando le nostre figlie compiranno 18, faranno ciò che vogliono”.

Proprio oggi la World Acquatics ha ricordato l’enormità del talento e dei primati di Federica nel nuoto e nei 200 sl in particolare che ha dominato per u decennio. Come Federica Pellegrini nessuna. E i dati non mentono.