Federica Pellegrini a cena con Matteo Giunta, accuse senza alcun filtro a pochi giorni dal parto: reazione esemplare

La campionessa olimpica ha deciso di mantenere una linea sui social decisa rispetto a quanti le hanno rivolto critiche e commenti sgradevoli per l'ultimo post e a pochissimo dall'arrivo della secondogenita

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nonostante le schermaglie irriguardose senza profondità o verifiche, Federica Pellegrini non desiste. La condivisione dei dettagli sull’imminente parto della sua seconda creatura in uno scatto, che la ritrae sorridente con il marito Matteo Giunta, ha innescato una sequenza di commenti senza alcun filtro. A due anni dalla nascita della primogenita Matilde, arrivata a gennaio del 2024, la Divina del nuoto si accinge ad affrontare l’esperienza con maggiore consapevolezza complice quanto accumulato, appreso e maturato e che l’ha indotta a mantenere comunque inalterata la sua linea. Le allusioni sgradevoli, i giudizi gratuiti sono risultati ancora numerosi alla vigilia del suo imminente ricovero e della nascita.

Federica Pellegrini, accuse per una cena con Matteo Giunta

La stessa Federica Pellegrini ha risposto in prima persona alle affermazioni taglienti, ai rimproveri ancora leggibili sotto alla fotografia che la vede in atteggiamenti dolci e affettuosi. Eppure la sua seconda gravidanza, è stata per sua esplicita volontà resa pubblica sul versante relativo a controlli, avanzamento e appuntamenti filtro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’opzione critica era contemplata, come lo era stata in precedenza per questioni delicate, ma in questa specifica circostanza i contenuti sono parsi poco pertinenti, come accaduto riguardo a quanto affrontato da Fede e da Matteo Giunta quando la loro bambina fu ricoverata e denunciarono la prassi, troppo spesso consuetudine, di non verificare lo stato di salute dei propri figli prima di inserimenti in un contesto scolastico a tutela dei soggetti fragili.

Critiche feroci per l’ultima cena

Con estrema sincerità, la campionessa olimpica aveva ammesso che questa seconda gravidanza non era nei piani immediati: “Non era prevista, cercavamo di stare attenti”, aveva confidato aggiungendo di avere già un po’ d’ansia per la programmazione, gli impegni e l’organizzazione familiare.

Se solo penso che dovrò gestire due bambine”, aveva ammesso aprendo un dibattito social non cercato. Federica Pellegrini, al pari di ogni sua esternazione, è riuscita a risultare divisiva su un tema che dovrebbe essere un presupposto di solidarietà e di sostegno alla genitorialità, in ogni sua forma, sfaccettatura.

“Il pensiero è sempre stato quello… Non so come faremo ma il modo lo troviamo”, ha scritto stavolta nella dida allegata all’immagine scelta dell’ultima cena.

La risposta esaustiva di Pellegrini

A chi le ha rivolto la provocazione su quello che le “nonne con sei, sette figli” hanno gestito, ha replicato con un semplice “brave loro”, rivendicando la propria libertà di ammettere la sensazione di sentirsi travolta dalle necessità familiari, come e di quanto descritto dal libro scritto a quattro mani sulla genitorialità con il marito.

La sua azione di contenimento, per ora, si è limitata a ciò per evitare che si amplificassero certi effetti perversi che potrebbero inondare la sua pagina e rammentare, a quanti avvertono l’urgenza di esprimere comunque la propria opinione sul suo account, che quanto accaduto e avverrà alla sua famiglia, al suo corpo riguarda solo e solamente lei, Federica. Una constatazione che merita rispetto, comunque.