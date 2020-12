Federica Pellegrini non si perde d'animo

Il terzo posto nella gara dei 50 metri stile libero agli Assoluti invernali di Riccione può sembrare una delusione almeno sulla carta, ma Federica Pellegrini contestualizza la situazione e vede il bicchiere mezzo pieno.

“Tornare a gareggiare dopo aver contratto il Covid è importante – ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport la campionessa veneta -. Sono abbastanza soddisfatta, bisogna tenere conto di tutto. I tempi sono in linea, non ci sono gare andate meglio o peggio. Manca solo la base di allenamento che ricominceremo a martellare da gennaio”.

La ‘Divina’ ha anche parlato delle prossime festività natalizie: “Sara’ uno strano Natale anche per me, ho una famiglia numerosa – ha detto -. Auguro a tutti di passarlo in serenità, sperando in un anno migliore di quello che è stato”.

OMNISPORT | 19-12-2020 19:20