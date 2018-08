Federica Pellegrini, party a sorpresa per i 30 anni

Federica Pellegrini ha festeggiato in vasca con le colleghe azzurre, agli Europei di Glasgow, il suo trentesimo compleanno. La nuotatrice azzurra più vincente della storia ha postato alcune foto hot del party improvvisato con le amiche: in una di queste immagini è in vasta da bagno, nuda e coperta solo coperta solo da palloncini colorati… “30 sono i nuovi 18”, ha scritto spensierata sui social. “Ne voglio altri 30 così”.

Tra petali di fiori e bottiglie di spumante, a festeggiare la Divina ci sono anche Elena Di Liddo, Simona Quadarella (oro negli 800 stile libero) e Sara Franceschi, che hanno fatto ‘irruzione’ nella sua stanza d’albergo a Glasgow. La Pellegrini ha nuotato la staffetta mista 4×200 stile libero insieme a Filippo Megli, Alessio Proietti e Margherita Panzera. Il quartetto azzurro ha chiuso al quinto posto.

Cinque le medaglie d’Oro ai Mondiali vinte in carriera da Federica, che conta anche un oro e un argento olimpico. Ma non è ancora finita: l’obiettivo è spostato su Tokyo 2020.

“A Rio è stata una batosta forte, ho sempre vinto e perso per centesimi ma sicuramente a un’Olimpiade fa un po’ più male, anche perché so come mi ero preparata quell’anno – ha raccontato durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro a dicembrae -. E’ stata veramente una grande rabbia, ma non una delusione perché ho fatto tutto quello che potevo. Ho pensato di smettere di nuotare e forse l’orgoglio più grande della mia vita è stata la scelta di andare avanti. Sono riuscita a prendere l’ultimo oro in carriera che mi mancava nei 200 stile ai Mondiali in vasca corta, poi il sogno che si avvera con l’ultimo 200 come lo volevo io. La gara della vita, la gara perfetta: sono fiera e onorata. Ringrazio chi mi ha aiutato a chiudere con la gara del cuore, è stato un anno faticoso ma ne è valsa la pena. Tornare a fare i 200? Mai dire mai, ma nel 2018 ci sono gli Europei a Glasgow e io ho soprattutto obiettivi cronometrici: vorrei avvicinare il mio record personale nei 100 stile”.

“Dopo Tokyo avrò 32 anni, non mi aspetto di andare a vincere una medaglia. Farò la mia quinta Olimpiade, poi organizzerò una grande festa per salutare il nuoto. Gli anni passano e per quanto mi riguarda la carriera che volevo fare si è conclusa la scorsa estate a Budapest quindi da adesso in poi è un navigare a vista cercando di divertirmi. Per un uomo è diverso ma essendo donna credo che tra due anni lo spirito di maternità si farà sentire. E io il valore della famiglia lo conosco bene e lo sento forte”.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 14:25