La ex campionessa parla di gare con febbre e dolori in un video con i giovani nuotatori, generando critiche e commenti. Poi arriva la replica della FedeAcademy e della stessa nuotatrice

Federica Pellegrini riesce nel risultare divisiva, anche oltre l’intenzione. L’ultimo reel caricato dall’ex campionessa di nuoto, oggi concentrata sulla formazione dei suoi allievi, la mostra mentre si rivolge ai ragazzi e ragazze della FedeAcademy, la scuola che gestisce insieme al marito Matteo Giunta. Le sue parole, conseguenze di scelte e vista vissuta da atleta di levatura internazionale e da plurimedagliata alle Olimpiadi, la inducono a condividere episodi autentici ma non certo di interpretazione univoca. Questione di scelte? Non proprio.

Federica Pellegrini scatena la polemica con un reel

Il tema toccato da Pellegrini è delicato: “Se la sera prima vi viene un cagotto, il giorno dopo non gareggiate? Esatto, gareggiamo anche con la febbre. Io ho gareggiato anche con 40 di febbre, con una spalla che non girava. Poi dipende da quanto uno lo vuole, ok?”. Un discorso che Federica fissa nel video comparso su Instagram e che fissa uno spaccato non ovvio della carriera da sportiva e che hanno verificato, al pari della Divina, anche quanti hanno intrapreso nella carriera agonistica.

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I commenti generati sono di opposto tenore. Fin qui nulla di nuovo. Per alcuni, sono concetti simbolo di una mentalità positiva, agonistica e che non avrebbero a che spartire con la normale gestione di una condizione simile a quella descritta da Pellegrini. Alcuni ravvisato nelle sue dichiarazioni un discorso nocivo, per quanti affrontano lo sport nell’ambito di un quadro di abitudini e di stile di vita e non vogliono che la salute passi in secondo piano.

La replica della FedeAcademy e di Pellegrini

Tanto che, di fronte alle molte polemiche, la stessa FedeAcademy ha deciso di chiarire il significato delle parole della campionessa: “Il senso del messaggio non è allenarsi con 40 di febbre, ma parlare di motivazione, determinazione e capacità di affrontare le difficoltà”, si legge. E ancora: “Ovviamente, questo non significa ignorare i segnali del proprio corpo o mettere a rischio la propria salute”.

La stessa campionessa è intervenuta con il proprio account, inoltre, per chiarire la sua visione e il senso dell’intervento con citazione puntuale di uno specifico caso, in cui aveva gareggiato con febbre e in condizioni non perfette sul piano fisico. Commento su commento, risposta su risposta. La produzione di Federica generata da quel video non si è arrestata e ha provocato commenti distanti, se non di opposto tenore. Il circuito virale innescato ha continuato, senza sosta divenendo l’ennesimo, controverso spaccato ponendo la nuotatrice al centro di una polemica, perché quanto provocato da quelle dichiarazioni si sono rivelate tali, addirittura radicalizzando le posizioni o portando altri episodi che hanno riguardato la campionessa che si è esposta e ha esposto la sua posizione.

Un fenomeno social amplificato, che investe la sicurezza e la salute dei singoli sconfinando dal semplice agonismo a cui si ispirava il discorso dell’ex nuotatrice.

La reazione del prof. Matteo Bassetti

L’argomento ha superato i confini dell’account IG, poi. A esternare sul tema è intervenuto, infatti, il Prof. Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, nell’intento di tirare una linea e ribadire un concetto fondato su ruoli e competenze, attorno a cui sta concentrando la sua attività di divulgatore, sui social.

“Cara Federica Pellegrini, ti abbiamo tutti ammirato, io stesso ti ho ammirato per le gesta sportive. Siamo stati tuoi grandi fan, ma attenzione a mandare questi messaggi. Gareggiare con 40 di febbre o con una spalla fuori posto, o ancora dire che uno ha gareggiato anche mentre stava molto male, non è un giusto messaggio da mandare, soprattutto ai giovani. Perché a decidere se gareggiare o meno, non deve essere un atleta, per quanto può essere bravo, ma devono essere i professionisti della salute, dello sport, della medicina, quindi non è dando il messaggio che bisogna portare il corpo all’esasperazione che si crescono bene le giovani generazioni. Quindi diciamo che bisogna sapersi fermare in alcuni momenti. Gareggiare con la febbre a 40 è un messaggio sbagliato, perché si rischia di avere delle conseguenze. Avere un’infezione grave e gareggiare lo stesso può avere conseguenze gravi per il corpo. Quindi continueremo a fare il tifo per te, anche se oggi non fai più le gare, ma per favore, delle questioni mediche fai parlare i medici”.