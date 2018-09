Federica Pellegrini pronta a tutto per Cristiano Ronaldo

Federica Pellegrini, tifosissima juventina, in un’intervista ai microfoni di Mediaset non riesce a celare la sua curiosità e il suo desiderio di conoscere il nuovo idolo del popolo bianconero, Cristiano Ronaldo. “Se mi invitasse a cena direi di sì. Mi piacerebbe davvero tanto conoscerlo e non sarebbe neppure il caso di essere maliziosi, tanto è sposato o fidanzato con figli, non credo ci siano problemi…”, ha dichiatato la campionissima del nuoto azzurro.

“Credo che andrò allo Stadium più spesso, perché mi piacerebbe vederlo giocare così come tutti i più grandi atleti non solo del calcio, ma anche degli altri sport come il nuoto e il tennis. Mi incuriosisce molto il fatto di poterlo andare a vedere dal vivo”, le parole della nuotatrice, che ha deciso di puntare a Tokyo 2020.

“I tifosi hanno fatto gli influencer con me, per una volta è successo il contrario: mi hanno aiutato e convinto a non mollare, è stato un bel momento di condivisione. Il primo tuffo è stato traumatico, ci penso ancora, ma sì, la decisione è presa: era quello che volevo, non volevo smettere così”.

“Ho detto a Matteo Giunta che dopo sei anni avevo bisogno di cambiare qualcosa nella preparazione. Abbiamo appena introdotto esercizi diversi e intensi aumentano il lavoro specifico senza appesantire i carichi: nuove cose per raggiungere gli stessi obiettivi. Ho chiesto due stagioni serrate dopo un anno in cui ho cercato di recuperare. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni della stagione olimpica 2016, fare qualcosa in più dello stesso 2017 d’oro, cercando di evitare di affaticarmi troppo. Servirà un lavoro certosino…”.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 12:20