Federica Pellegrini ritrova l'ottimismo

Con la riapertura dei centri sportivi dovuta all'allentamento delle restrizioni anti-coronavirus per la cosiddetta Fase 2, Federica Pellegrini è tornata in piscina, al Centro federale Castagnetti di Verona, per riprendere gli allenamenti in vista delle prossime competizioni e, soprattutto, dei Giochi Olimpici rinviati al 2021.

"Devo dire che c'è solo da riprendere un po' di fiato e sensibilità – ha dichiarato la campionessa ai microfoni di 'Rai Sport' -. Sono contenta perché in queste sei settimane ho lavorato molto a corpo libero. Sono riuscita a mantenere una buona forza sulle spalle e questo mi aiuterà a riprendere prima la mia bracciata".

"Pensavo peggio" ha poi concluso, in estrema sintesi, la nuotatrice azzurra.

SPORTAL.IT | 05-05-2020 15:47