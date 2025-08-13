Federica Pellegrini, l’ultima avventura si chiama “Physical: da 100 a 1 Italia” con Luis Sal: ma la Divina finisce ancora nel mirino

L’ex campionessa azzurra, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, si lancia in una nuova avventura con lo show Netflix che presenterà insieme a Luis Sal ma non mancano le critiche

Federica Pellegrini sempre più lanciata nel mondo dello spettacolo. L’ex nuotatrice azzurra continua a vivere la sua seconda carriera e lo fa per la prima volta come conduttrice. L’occasione arriva con il format “Physical: da 100 a 1 Italia” che la vedrà protagonista, dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle, insieme a Luis Sal.

L’ultima avventura di Federica

Non è un mistero che Federica Pellegrini guardi con grande attenzione al mondo della televisione e dell’intrattenimento in generale per la sua “seconda carriera”. E dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, l’ex nuotatrice è pronta per una nuova esperienza. Il suo prossimo passo sarà al fianco di Luis Sal per un format coreano chiamato “Physical: da 100 a 1” che avrà la sua versione italiana su Netflix. Nello show i concorrenti saranno messi a dura prova con test di resistenza, agilità e forza per determinare il “corpo” più forte d’Italia. Lo show, nella sua versione coreana, ha avuto grande fortuna su Netflix e ora sbarca in Italia con Federica Pellegrini che avrà il suo primo ruolo da conduttrice a tutti gli effetti.

Le critiche dei social

Non è un mistero che Federica Pellegrini sia da sempre un personaggio capace di dividere molto l’opinione pubblica, c’è chi la venera come si addice al suo soprannome di “Divina” e chi la critica aspramente. Una situazione che si è andata ancora di più estremizzando dopo le parole dell’ex campionessa sul caso doping che ha riguardato Jannik Sinner. Ora questo annuncio mette di nuovo l’ex campionessa nel mirino dei social: “A questo serve essere membro del CIO. Non certo ad aiutare gli atleti italiani e tantomeno ad allietare gli spettatori televisivi costretti da anni a sorbirsi la Noia Divina”.

La prima lezione di nuoto per Matilde

Ieri la Divina aveva fatto emozione con un post affidato alla sua pagina Instagram. La campionessa ha infatti postato un video che la vedeva in piscina insieme alla figlia Matilde alle pese con la sua prima lezione di nuoto e con un’insegnante decisamente d’eccezione: “Non sono una mamma he spinge sua figlia a fare la nuotatrice come lo sono stata io. Non lo farei mai, sport troppo duro e difficile e se lo sceglierà sarà perché le piace. Ma sono una mamma che sa quanto sia importante nuotare bene e sapersi destreggiare in un elemento così complesso”.