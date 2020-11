Federica Pellegrini si lascia il Covid alle spalle e riparte

Federica Pellegrini si è lasciata il Covid alle spalle, con l’ansia e le apprensioni che ne sono scaturite e che ha condiviso sui social e nelle interviste di questi giorni dentro. Martedì la campionessa olimpica ha dato la notizia che anche sua madre Cinzia, contagiata nel corso dei loro ultimi contatti nella sua casa di Verona, ora sta meglio e può dirsi in ripresa.

La ripartenza di Federica Pellegrini: si va a Budapest

La Pellegrini, invece, confermata l’idoneità agonistica, è partita mercoledì mattina per Budapest dove si unirà alla squadra azzurra impegnata nell’International swimming League (ISL). Dopo una giornata di riflessioni, Fede ha deciso di partire e prendere parte alla manifestazione natatoria.

A Budapest, la volontà della Pellegrini è di tentare di rimettersi in linea con il suo programma di preparazione in vista anche di Tokyo, nella speranza di poter riprendere una stagione più vicina possibile alla normalità. Un’aspirazione espressa anche durante la diretta su Instagram con i suoi followers e l’allenatore Matteo Giunta, pochi giorni prima del tampone finalmente negativo.

Il diario dal Covid: Federica Pellegrini bloccata

La partenza per l’Ungheria era stata rinviata proprio a causa del tampone positivo della vigilia, che aveva gettato nello sconforto Federica. Stando al suo diario dal Covid, la Pellegrini aveva iniziato ad accusare qualche sintomo come dolori e stanchezza in vasca e aveva preferito rientrare a casa. Il giorno successivo i primi, importanti sintomi e l’esplodere della malattia di cui la Divina ha dato conto su Instagram. In quei giorni, la notizia poi della positività di Mara Maionchi (ora nella sua casa milanese), giudice di Italia’s got talent a cui prende parte anche Federica.

Lo stop della Pellegrini è durato 15 giorni, intervallo indispensabile per superare il Covid e riprendersi l’idoneità sportiva, indispensabile al prosieguo dell’attività. Ora la sua partenza e la notizia, confortante, che anche mamma Cinzia è in fase di ripresa dopo la grande paura che aveva colpito Federica, che aveva ospitato proprio in quei giorni la madre per affidarle i suoi bulldog, Vanessa e Rocky.

VIRGILIO SPORT | 04-11-2020 11:41